Pokémon Go anuncia la forma andante de Gimmighoul y conectividad con Escarlata y Púrpura

La comunidad de Pokémon Go por fin podrán atrapar a Gimmighoul Forma andante tras un anuncio de Pokémon Presents que ha revelado su debut en la aplicación móvil.

En noviembre de 2022 la comunidad de Pokémon Go tuvo un adelanto que indicaba que las especies de Paldea tendría una relación única con la aplicación móvil, algo que ya vimos con Meltan. Ahora es el turno de Gimmighoul que por fi se prepara para llegar a la aplicación.

Gimmighoul es una especie única de tipo Fantasma que puede encontrarse en cofres repartidos por la región de Paldea. Al derrotarlo, suelta monedas Gimmighoul que debemos de recoger para evolucionarlo a Gholdengo.

Aunque poco se sabía sobre el debut de la forma andante en Pokémon Go, por fin se ha confirmado que pasará de Escarlata y Púrpura a nuestras calles como bien se ha anunciado en el Pokémon Presents de febrero de 2023.

Gimmighoul llegará con su forma andante a Pokémon Go

Para poder capturar a Gimmighould en Pokémon Go deberemos de conectar nuestras cuentas de Pokémon Go a Escarlata y Púrpura para que aparezca la nueva criatura. Es decir, tendremos que llevar a cabo el mismo funcionamiento para poder conseguir a Meltan desde Let’s Go.

Del mismo modo, los jugadores podremos enviar postales con los regalos que recibamos en el juego. Esto, a su vez, nos permitirá atrapar a Gimmighoul forma andante con nuestra cuenta de Pokémon Go.

La conectividad entre Pokémon Go y Pokémon Escarlata y Púrpura se lanzará el 27 de febrero de 2023.

Cómo conseguir Gholdengo

Cuando los jugadores capturemos un Gimmighoul en Pokémon Go, también recibiremos un cierto número de Monedas Gimmighoul. Al igual que en Pokémon Escarlata y Púrpura, si los jugadores recogemos 999 monedas Gimmighoul podremos evolucionarlo a un Gholdengo.

Aunque puede que a algunos no les sorprenda la llegada de Gimmighoul a Pokémon Go, es probable que sea el comienzo de otros debuts de la novena generación.