Pokémon Go: ¿Qué son las hápticas y cómo desactivarlas?

¿Quieres sabes qué es y cómo desactivar la nueva función hápticas de Pokémon Go? A continuación te explicamos cómo hacerlo y cómo afecta esta función a tu juego.

Aunque esté lleno de pequeños monstruos de bolsillo, la naturaleza inherente de Pokémon Go es sumergir al jugador, fusionando el juego y el mundo real en uno. Gracias a las rutas, las PokéParadas, las incursiones y mucho más, el juego ha sido capaz de lograr esto. Pero Niantic siempre está buscando mejorar su naturaleza inmersiva.

Ahora se ha añadido una nueva función a Pokemon Go: las hápticas, que ayudan a que el proceso de captura resulte aún más envolvente. Sin embargo, no a todos los jugadores les gusta. Así que, aquí está cómo desactivar las hápticas en Pokemon Go, así como algunos detalles más sobre lo que hace.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Cómo desactivar las hápticas

Afortunadamente, desactivar las hápticas en Pokemon Go es bastante sencillo. Para desactivar Haptics en el juego, sigue estos pasos:

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Presiona el ícono de Poké Ball en el medio de la pantalla Selecciona “Ajustes” arriba a la derecha En la primera casilla estará hápticas, pulsa el interruptor de la derecha y desactívalo.

¿Qué son las hápticas en Pokémon Go?

Esencialmente, las hápticas son una forma de permitir a los jugadores una mayor inmersión en el juego, imitando el tacto mediante vibraciones o movimientos.

En el caso de Pokémon Go, básicamente hace que tu teléfono vibre cuando las Poké balls golpean a los Pokémon o cuando rebotan en la pantalla. Aunque para algunos esto puede resultar envolvente, a otros les distrae bastante, sobre todo cuando quieren hacer un tiro complicado.