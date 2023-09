Pokémon Showdown: El juego no oficial que Nintendo no piensa tocar

Si existe una comunidad fiel, apasionada y entregada, esa es la de Pokémon. Y es esta misma comunidad quien ha tenido muchos intentos por llevar a la franquicia fuera de sus creadores oficiales, con títulos que han sido cerrados por Nintendo. Este no ha sido el caso de Pokémon Showdown. Sigue leyendo y conoce los detalles.

Creemos que es bien sabido la fama que tiene Nintendo de cerrar proyectos hechas por fans de sus IP’s, como Mario, Zelda, etc. Por supuesto, Pokémon también está dentro de esta lista, pero, a pesar de esto, hay un juego de esta franquicia que curiosamente se salva.

Se trata de Pokémon Showdown, un juego que usa una de las propiedades intelectuales de Nintendo y que la compañía nipona deja pasar, ya que no le conviene enfrentarse a este “monstruo” creado por la comunidad de jugadores.

Pero, ¿de qué trata? Acá conocerás cada jugoso detalle.

¿De qué va Pokémon Showdown?

Como te habíamos comentado más adelante, este juego no oficial de Nintendo y The Pokémon Company se trata de un simulador de combates por turno, muy similar a lo visto en títulos como Pokémon Stadium para la N64 o Battle Revolution para la Wii.

El juego permite a los entrenadores hacerse con diversas criaturas dispuestas para la batalla y que pertenecen a todas las generaciones. También pueden mirar las estadísticas y ataques oficiales de cada monstruo.

Realmente cada detalle ha sido estudiado, por ejemplo, en Pokémon Showdown podrás armar equipos o participar en sistemas de clasificación con normas especificas. Similar a lo visto en otros juegos oficiales, hay copas que te permiten usar ciertos Pokémon.

El elemento competitivo está muy presente acá, incluso se tiene su propia clasificación y torneos. Es importante acotar que los combates son individuales y que muchos consideran que el sistema de batallas ha mejorado mucho. Sobre todo teniendo en cuenta que los responables de la franquicia se enfocan más en combates dobles.

¿Por qué no han cerrado a Pokémon Showdown?

Si bien Pokémon como franquicia realmente pertenece a un compendio de compañías, y conociendo que Nintendo nunca da su brazo a torcer… ¿por qué razón no se ha cerrado este juego hecho por fanáticos?.

Pokémon Showdown hace uso de sprites que no son los oficiales pero que los imitan muy bien (a los originales). También han imitado tanto los ataques y las habilidades. Ya con esto “salvan un poco el pellejo.”

Y no vayas a creer que este título hecho por fans existe sólo por la jugada anterior, no. De hecho, sigue existiendo porque todos los implicados oficiales de la franquicia permiten que esto suceda. No se tiene una explicación oficial del “por qué”, pero hay varias teorías que tienen sentido.

Las teorías más sonadas de la comunidad Pokémon

Pokémon Showdown existe por algo y si bien Nintendo no la ha eliminado, se debe a estas posibles razones:

No presenta ninguna molestia : El juego no representa ninguna amenaza a las entregas oficiales, no le roban protagonismo y no genera tanta “polémica” como han sido otros proyectos “fanmade”; de hecho, funciona más como un complemento.

: El juego no representa ninguna amenaza a las entregas oficiales, no le roban protagonismo y no genera tanta “polémica” como han sido otros proyectos “fanmade”; de hecho, funciona más como un complemento. Usan el software abierto : El juego usa código abierto, es decir, cualquier persona con los conocimeintos necesarios lo podrá replicar, lo que hace que sea muy difícil de eliminar por completo. Sumado a esto, no hay ningún tipo de intenciones de lucrarse, más allá de unos pocos anuncios de Google en la página principal.

: El juego usa código abierto, es decir, cualquier persona con los conocimeintos necesarios lo podrá replicar, lo que hace que sea muy difícil de eliminar por completo. Sumado a esto, no hay ningún tipo de intenciones de lucrarse, más allá de unos pocos anuncios de Google en la página principal. Apoyo de la comunidad : En caso de que Pokémon Showdown cierre, la controversia sería monumental. Esto afectaría más la imagen de Nintendo y perdería el apoyo de muchos jugadores fieles y esto, sin duda, no trae ningún beneficio.

: En caso de que Pokémon Showdown cierre, la controversia sería monumental. Esto afectaría más la imagen de Nintendo y perdería el apoyo de muchos jugadores fieles y esto, sin duda, no trae ningún beneficio. Importante para la competencia: Los fans del competitivo aman a este juego. Sus mecánicas, las recompensas, etc. De cierta manera, la existencia de este ayuda a evitar programas de hacks que crean Pokémon artificiales para hacer trampas.

Lo cierto es que Pokémon Showdown es un respiro de aire fresco para todos aquellos fans que disfrutan de funciones que viejos juegos de la saga tenían y que han ido perdiendo poco a poco, dando así variedad y aportando algo que ya se conocía, pero mejorado.

A fin y al cabo, los dueños de la franquicia ganan más con esto que lo que realmente pierden. Estaremos informando en caso de que haya alguna actualización.