¿Puedes criar a Greninja con Fuerte Afecto en Pokémon Escarlata y Púrpura?

Greninja ha llegado a Pokémon Escarlata y Púrpura, pero los jugadores se preguntan si el inicial de sexta generación se puede criar debido a que potencialmente tiene la habilidad Fuerte Afecto.

Greninja es uno de los Pokémon más populares cuando se trata de batallas competitivas. Y esto estuvo incluso a la vista en las semanas previas al debut del Greninja con Tipo Tera Veneno en las incursiones.

Pero lo que los jugadores temían más que el variado set de movimientos de Greninja eran sus habilidades potenciales: Torrente, Mutatipo y Fuerte Afecto. Si bien las dos primeras habilidades ofrecen su propia utilidad, los entrenadores esperaban que el jefe ya desalentador no tuviera Fuerte Afecto.

Y esto fue por dos razones. Uno, no querían tener que lidiar con las estadísticas mejoradas del Greninja de Ash. Y dos, Greninja con Fuerte Afecto no puede reproducirse, por lo que los jugadores no podrían conseguir Shiny o criarlo para obtener una mejor tirada de estadísticas.

¿Greninja tiene la habilidad Fuerte Afecto?

No, los Greninja que aparecen en Tera incursiones de 7 estrellas no tienen Fuerte Afecto. En cambio, Greninja, al atraparlo en Pokémon Escarlata y Púrpura, tiene la habilidad Mutatipo.

Durante la incursión, Mutatipo no tendrá ningún efecto ya que la Teracristalización anula la habilidad. Fuera de Tera incursiones, Mutatipo ahora solo se activa una vez por cambio.

Cómo conseguir a Greninja Fuerte Afecto en Pokémon Escarlata y Púrpura

Al momento de escribir, no es posible obtener un Greninja con esta habilidad. Este inicial con Fuerte Afecto solo se daba como regalos especiales de la demo de Sol y Luna en Nintendo 3DS.

Los jugadores podrían transferir a Greninja con esta habilidad a Pokémon Escarlata y Púrpura desde Pokémon HOME cuando sea compatible.

¿Puede Greninja reproducirse en Pokémon Escarlata y Púrpura?

Sí, dado que tiene Mutatipo en lugar de Fuerte Afecto, puede reproducirse en Pokémon Escarlata y Púrpura.

Cómo criar a Greninja en Pokémon Escarlata y Púrpura

Para comenzar, los entrenadores deberán criar su Greninja con un Ditto, que se puede encontrar en las afueras de Pueblo Mestura y Pueblo Marinada. Sin embargo, los entrenadores pueden cambiar a criar dos Greninja una vez que tengan uno de cada género.

Para criar a Greninja:

Pon a Greninja y Ditto en tu grupo (ningún otro Pokémon)

Inicia un Picnic desde el menú “X”

Recoge los huevos de la canasta cerca de la mesa de picnic.

Los huevos se almacenarán automáticamente en cajas.

Pon huevos en tu grupo y camina para eclosionar un Froakie

Y eso es todo lo que hay que saber sobre las habilidades de Greninja y cómo criarlo en Pokémon Escarlata y Púrpura.