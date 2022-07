¿Cuál es el Pokémon más fuerte de la historia? Todos los Pokémon más poderosos según su tipo

Load More

Por supuesto, siempre habrá preferencia personal en estas listas por lo que es más que normal que puedas no estar de acuerdo (y no pasa absolutamente nada).

A pesar de que Arceus es el Pokémon más fuerte en general, no está disponible en todos los juegos de Pokémon, y puede haber mejores opciones si necesitamos un tipo en específico.

Arceus tiene 720 de estadísticas base totales que se distribuyen uniformemente en todas las categorías. De esta forma, no tiene flaquezas importantes, y la habilidad que tiene para cambiar de tipo cuando tiene un Cristal Z lo convierte en un luchador versátil.

by Paula González