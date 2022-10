Todas las Megaevoluciones que NO están en Pokémon Go

Pokémon Go ha continuado lanzando formas de megaevoluciones en eventos recientes y contenido de megaincursiones, pero a una gran cantidad de especies mega aún les falta el debut de sus superpoderosas evoluciones temporales. Estas son las Megaevoluciones que no están en Pokémon Go.

Los fans de Pokémon Go esperan ansiosamente el debut de las formas Mega que faltan en el juego para dispositivos móviles, y muchas especies populares aún esperan sus oportunidades de Megaincursiones. La Megaevolución, una forma temporal de evolución poderosa, ha sido popular entre los fans desde su debut en la sexta generación.

Las Megaevoluciones siguen siendo el único “bonus” incluido actualmente en Pokémon Go, y ha recibido varias revisiones desde que se introdujo en el juego. El más reciente de estos, que modificó los requisitos para usar la habilidad y agregó Meganiveles, ocurrió a principios de este año.

El lanzamiento de nuevas formas de Mega ha sido lento y constante, incluida la reciente presentación de Mega Banette durante el evento de Halloween de Pokémon Go de 2022 , pero muchas de las opciones de Mega más populares aún no están disponibles. A continuación se muestran las Megaevoluciones que no están todavía en Pokémon Go.

¿Qué Megaevoluciones no están en Pokémon Go?

Faltan 22 megaevoluciones en Pokémon Go.

A continuación se muestra la lista de Pokémon a los que aún les falta una megaevolución.

Mega Rayquaza Mega Mewtwo X Mega Mewtwo Y Mega Sableye Mega Mawile Mega Sharpedo Mega Pinsir Mega Sceptile Mega Blaziken Mega Swampert Mega Heracross Mega Gardevoir Mega Camerupt Mega Audino Mega Medicham Mega Glalie Mega Salamance Mega Gallade Mega Lucario Mega Metagross Mega Garchomp Mega Tyranitar

Todas las megaevoluciones que sí están

Niantic A partir del 4 de abril, los jugadores pueden Mega Evolucionar a Lopunny.

A pesar de que algunas de las opciones más populares como Lucario, Garchomp y Metagross todavía carecen de Mega Evoluciones, todavía hay una serie de buenas opciones para que los jugadores las consigan. A continuación se muestra la lista actual de especies Mega en el juego móvil.

Mega Charizard X

Mega Charizard Y

Mega Blastoise

Mega Venusaur

Mega Gengar

Mega Pidgeot

Mega Gyarados

Mega Alakazam

Mega Slowbro

Mega Beedrill

Mega Aerodactyl

Mega Scizor

Mega Houndoom

Mega Aggron

Mega Kangaskhan

Mega Ampharos

Mega Steelix

Mega Manectric

Mega Abomasnow

Mega Altaria

Mega Banette

Mega Lopunny

Mega Latias

Mega Latios

Mega Absol

Si bien actualmente no hay actualizaciones en las noticias oficiales de Pokemon Go Live sobre los próximos debuts de Megaevoluciones, es probable que más de estas poderosas especies aparezcan en los próximos eventos en los meses siguientes.