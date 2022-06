Urshifu se hace cargo de las incursiones Max de Pokémon Espada y Escudo

Load More

Ten en cuenta que estos eventos no son un paseo por el parque, así que asegúrate de estar preparado antes de entrar en una guarida.

El problema es que los Urshifu no pueden ser capturados, sólo pueden ser desafiados como jefes de incursión, así que no esperes que formen parte de tu colección.

Esta semana no es diferente, ya que los desarrolladores han añadido a Urshifu a la zona salvaje como jefe de incursión de 5 estrellas, así que asegúrate de estar preparado para el desafío.

Aunque ya no se están desarrollando nuevos DLC, Game Freak sigue organizando regularmente eventos de tiempo limitado en Incursiones Max, dando a los jugadores la oportunidad de enfrentarse a varios Pokémon.

by Francisco García