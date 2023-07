Zygarde en Pokémon Go: cómo atraparlo y su versión shiny

Zygarde por fin llega a Pokémon Go durante el nuevo evento del jueo así que aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre él y si puede salir en su versión shiny.

Con un nuevo evento en Pokémon Go, el juego ha anunciado la inclusión de un nuevo Pokémon trayéndonos a un poderoso Legendario a nuestras aventuras.

Evidentemente, con su llegada muchos jugadores están preguntándose cómo podemos capturarlo y si puede salir shiny.

Para que no te pierdas ni un solo detalle, te contamos todos los detalles sobre Zygarde en Pokémon Go.

El artículo continúa después del anuncio.

Cómo capturar a Zygarde en Pokémon Go

The Pokémon Company

Para atrapar a Zygarde en Pokémon Go, tendremos que completar las tres primeras fases de la Historia de investigación, “De A a Zygarde”.

Esto incluye completar estas tareas:

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Caminar 1km

Atrapar 10 Pokémon

Usar 5 Bayas para ayudar a capturar Pokémon

Hacer 5 Grandes Lanzamientos

Potenciar un Pokémon 5 veces

Incubar un Huevo

Cuando hayamos hecho todo lo anterior deberemos de reclamar las tres recompensas y podremos atrapar a Zygarde. Después de eso, podremos completar el resto de las tareas de Investigación. Del mismo modo, podremos ir a la nueva función de función Rutas para recoger Células Zygarde para cambiar la forma de los Pokémon y tener un Zygarde completo en nuestra Pokédex.

¿Puede Zygarde ser shiny?

Por desgracia, y al momento de redactar esta noticia, no, Zygarde no puede ser shiny en Pokémon Go. No obstante, no es algo nuevo que un Pokémon cuando debuta dentro del juego.

El artículo continúa después del anuncio.

A pesar de ello, esto no quita que más adelante el Pokémon tenga su variante variocolor. Lo más seguro es que sea cuestión de tiempo que ocurra. En el caso de que sea así actualizaremos la noticia lo antes posible.

Y ya está, esto es todo lo que tienes que saber para conseguir a Zygarde en la aplicación de móviles.