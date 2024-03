Códigos de Shrek in The Backrooms en Roblox (Marzo 2024): monedas gratis

ROBLOX / THE MONKEYMAN FAN CLUB

Las monedas gratis son muy importantes porque te permiten obtener nuevas armas y herramientas. Por eso con esta lista de códigos de Shrek in The Backrooms en Roblox podrás hacerte con muchos códigos para que empieces a ganar monedas gratis por montón.

Si sientes que no eres muy habilidoso en Shrek in The Backroom en Roblox, tal vez te hace falta armamento del bueno. Con estos códigos vas a poder conseguir este recurso de manera gratuita.

Contar con la potencia de fuego adecuada es ideal para luchar contra tus enemigos en el laberinto.

Lista de códigos de Shrek in The Backrooms en Roblox (marzo 2024)

Actualmente el juego cuenta con dos códigos activos:

300million! – 300 Monedas (NUEVO)

– 300 Monedas 200million – 200 monedas

Cómo canjear códigos de Shrek in The Backrooms

Para canjear códigos en Shrek in The Backrooms, todo lo que tienes que hacer es seguir estos pasos:

Ve a la página oficial de Shrek in The Backrooms y haz clic en el botón verde para iniciar el juego.

para iniciar el juego. Una vez en el lobby, busca una sala llamada “Canjear códigos” en la tienda.

Entra en la sala, pulsa la tecla “E” y pega los códigos en la casilla.

Pulsa “Introducir” para obtener tus recompensas gratuitas.

¿Para qué sirven los códigos de Shrek in The Backrooms en Roblox?

Canjear los códigos de este juego te ayudarán a obtener monedas de forma gratuita. Estos objetos e permiten hacerte con varias recompensas para progresar más rápido en el juego. Recuerda que los códigos caducan. Vamos a estar actualizándolos cada cierto tiempo para que le saques todo el provecho.