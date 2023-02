Códigos de Dragon Blox en Roblox: mejoras gratis (febrero 2023)

Hay una buena cantidad de códigos de Dragon Blox esperándote en Roblox. Aquí te mostramos cuántos hay disponibles y cómo puedes canjearlos.

Los juegos de temática anime son muy populares en Roblox. La libertad de creación que propone esta plataforma nos lleva a poder viajar por los mundos de animes populares como One Piece o Kimetsu no Yaiba (Guardianes de la Noche en español). Por supuesto, si hablamos de animes populares, Dragon Ball no podía faltar.

Como otros muchos juegos de Roblox, Dragon Blox tiene una lista de códigos de recompensas que no te puedes perder si quieres que tu experiencia sea la mejor. Estos códigos te darán puntos de bonificación de estadísticas para mejorar tus atributos favoritos con menos esfuerzo.

A continuación encontrarás la lista de códigos disponibles.

Códigos de Dragon Blox – Febrero 2023

Este artículo se ha actualizado a 23 de febrero de 2023 para comprobar si los códigos siguen en activo, cuáles han caducado y si hay códigos nuevos.

FEB2023REBIRTH&GOLDCODEWeek3

FEB2023REBIRTH&GOLDCODEWeek2

FEB2023FREESKILLRESET!

FEB2023REBIRTH&GOLDCODE#1

FEB2023FREEREBIRTH!

JAN2023FREEREBIRTH!

JAN2023FREESKILLRESET!

GOLDCODE#2

2023REBIRTH

DB_WELCOME2023!

FREE5REBIRTHDAY!

Cómo canjear los códigos

El método para canjear códigos Dragon Blox es bastante sencillo. Más que la mayoría de los otros juegos de Roblox, pero eso no hace que sea fácil de encontrar. No hay un gran icono de pájaro de Twitter ni siquiera una mención de los códigos existentes en la página del juego. Pero no te preocupes; Hay una manera.

Para canjear códigos de Dragon Blox, simplemente carga e inicie sesión en el juego como de costumbre. Cuando tengas el control de tu personaje, haz clic o toca el botón ‘Menú’ en el lado izquierdo de la pantalla. Ve a ‘Configuración’ para abrir la ventana, luego pulsa el pequeño botón ‘Canjear código’ en la parte inferior derecha.

Escribe o pega cada código en el recuadro, dale a canjear y luego confirma que deseas recibir las recompensas que muestra. Es así de simple.