Códigos de Da Piece en Roblox (Marzo 2024) –Beli, potenciadores y más gratis

Da Piece de Roblox te permite explorar el mundo de One Piece y luchar hasta llegar a lo más alto. Pero para convertirte en pirata, necesitarás toda la ayuda posible. Por eso, aquí tienes una lista de códigos de Da Piece en Roblox que te recompensarán gratis.

El anime es uno de los géneros de juegos más populares en Roblox. Desde Attack on Titan hasta My Hero Academia, puedes jugar como tu personaje de anime favorito y luchar contra jefes finales desde la comodidad de tu casa. Da Piece, un juego basado en el anime One Piece, también se enorgullece de ello.

En Da Piece, tu principal objetivo es convertirte en pirata viajando a varias islas y ganando experiencia para subir de nivel. Y como el juego cuenta con multijugador, otros jugadores pueden robarte tus recursos rápidamente, haciéndote esperar algún tiempo para una simple mejora. Los códigos te ayudarán a progresar más rápido, así que aquí los tienes.

Códigos activos de Da Piece en Roblox (Marzo 2024)

Actualizado a la fecha 19 de marzo de 2024

Código Recompensa B1GR3S3T Reinicio de Estadísticas K1NGTANK13 1.000 XP G0LDR0G3R 1.000 XP AC3 1.000 XP M0NK3YDLUFFY Reinicio de habilidades TREASUR3 Reinicio de habilidades B0SSP1RATE Reinicio de habilidades G0LD3NP1RAT3 Katana de Oro EV1LMAR1NE Reinicio de Estadísticas US0PPSN0SE Reinicio de Estadísticas NAM1SG0LD 30.000 Beli PH03N1X Reinicio de Estadísticas G0LDG0LDG0LD 25.000 Beli 0N3P13C3 10.000 Beli NEWUPDAT30N3 Reinicio de Estadísticas YAM1YAM1 Potenciador de experiencia x2 de 15 minutos B1GMERA Reinicio de Estadísticas K1NG0FP1RAT3Z 50.000 Beli 2KL1KESWOOOHOOO Potenciador de experiencia x2 de 15 minutos R0BLUCC1AFURRY Potenciador de experiencia x2 de 15 minutos J0YB0Y Reinicio de Estadísticas B0SSK0BY Potenciador de experiencia x2 de 15 minutos BR00KSB0N3S Potenciador de experiencia x2 de 15 minutos DRUM1SLAND Reinicio de Estadísticas L1TTL3GARD3N 50.000 Beli SYRUPV1LLAG3 15.000 Beli P0VMAU1 20.000 Beli CHARM1NGSANJ1 Reinicio de habilidades C0NFUSEDLUFFY 15.000 Beli BLOX_FRUITS Potenciador de experiencia x2 de 15 minutos L3GENDARY_FRU1T 1.000 XP S3A_B3ASTS 100 Beli LAUNCH0N3 30.000 Beli

Cómo canjear los códigos de Da Piece en Roblox

Utilizar estos códigos es un proceso simple, solo tienes que seguir estos pasos:

Inicia Da Piece en Roblox.

Navega hasta el botón de menú y haz clic en configuración.

Copia uno de los códigos de arriba y pegarlo en el cuadro de texto que dice “Canjear código aquí” y haz clic en enter.

¡Y listo! Ya puedes disfrutar tus recompensas.

¿Qué son los códigos de Da Piece?

Estos códigos son regalos entregados por el desarrollador, Handsome Studios, a los jugadores para ayudarlos en sus aventuras. Handsome Studios suele suele lanzar nuevos códigos para celebrar nuevas actualizaciones o cuando el juego alcanza un determinado hito, como likes o descargas. Así que asegúrate de guardar este artículo y visitarlo regularmente si quieres estar al día con los códigos de Da Piece.