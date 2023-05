Códigos Untitled Attack on Titan en Roblox: oro gratis y más

Untitled Attack on Titan de Roblox es la forma perfecta para que los fans de la popular serie de anime japonesa maten Titanes utilizando sus habilidades y el poderoso Equipo de Maniobras Tridimensionales. Sin embargo, necesitarán dinero y oro para aumentar sus estadísticas generales, así que aquí tienes todos los códigos que puedes canjear en mayo de 2023.

El enorme metaverso de Roblox incluye juegos basados en conocidas franquicias de manga y anime. Los fans los aprecian porque les brindan la oportunidad de encarnar a sus personajes favoritos.

Exitosos juegos de Roblox como Boku No Roblox y Anime Dimensions también se han inspirado en conocidas series de anime, y Untitled Attack on Titan no es diferente. Permite a los jugadores subir de nivel sus armas y matar titanes.

Para mejorar el personaje y conseguir mejor equipo, los jugadores deben gastar dinero y oro. Aunque ganar uno de esos en el juego es una ardua tarea, hay códigos que pueden acelerar el proceso. Por eso, aquí tienes una lista de códigos de Roblox válidos y caducados.

Códigos funcionales

A fecha de 16 de mayo de 2023, estos son todos los códigos que funcionan en Untitled Attack on Titan:

CÓDIGO RECOMPENSAS Colossal 5k Cash 240kLikesCode 5k Cash UpdateSoon! 5k Cash Easter2023! 2k Cash 230kLikesCode 5k Cash MiniUpdate1.5! 5k Cash ThankYou! 5k Cash BugsHaveBenFixed 200 gemas NoMoreLag 20k oro BetterTrees 1 hora y 30mins Boss Drops x2 FixedBossDrops 1 hora y 30mins Boss Drops x2 SorryForTheBugs 1000 Gemas SorryForDelay 2k Oro TaidaIsToBlame 2k Oro HappyNewYears2022 2k Oro 100MilVisitsCode 5k Oro DoubleTrouble 3k Oro 215kLikesCode 2k Oro 220kLikesCode 2k Oro MerryChristmas2022 2k Oro leP0Lp 2k Oro NEWUPDATE 2k Oro 205kLikesCode 2k Oro 200kLikesCode 2k Oro 195kLikesCode 2k Oro Halloween 2k Oro WavesUpdate Recompensas varias Sub2FloatyZone Oro Sub2Wxlk3r 500 Oro Sub2SpaceJambeast 300 Oro Sub2Exoryusei Free Oro

Todos los códigos caducados

CÓDIGO RECOMPENSA 190kLikesCode Oro 185kLikesCode Oro 180kLikesCode Oro 175kLikesCode Oro 170kLikesCode Oro 160kLikesCodes Oro 155kLikesCode Oro 150kLikesCodes Oro 145kLikesCode Oro 130kLikesCodes 1.8k Oro 125kLikesCode Oro 115kLikesCode 1,000 Oro 120kLikesCode 1,000 Oro 105kLikesCode Oro 110kLikesCode Oro 95kLikesCode 1,000 Oro 90kLikesCode 1,000 Oro 70kLikesCode 1,000 Oro 65kLikesCode 1,000 Oro 63kLikesCode 1,000 Oro 60kLikesCode 1,000 Oro 58kLikesCode 1,000 Oro 56kLikesCode 1,000 Oro 53kLikesCode Oro 50kLikesCode Oro NewMission! Oro 20Mvisits Oro 48kLikesCode Oro

Cómo canjear códigos de Untitled Attack on Titan en Roblox

Para canjear un código válido de la lista anterior en Roblox, sigue estos sencillos pasos:

Abre el juego en un dispositivo Móvil o PC.

Pulsa M para abrir el menú del juego.

Desplázate con la rueda del ratón, localiza la pestaña Códigos y haz clic en ella.

Introduce en la casilla un código válido de la lista anterior.

Pulsa Intro para canjear el código.

¡Y ya está! Ya puedes utilizar tus recompensas en el juego.

Asegúrate de introducir el código exactamente como aparece en la lista anterior, ya que distingue entre mayúsculas y minúsculas.

Populares entre los jugadores, los códigos de este juego de Roblox conceden un montón de Dinero y Oro que te permiten subir de nivel las estadísticas de tu héroe más rápidamente en el juego. Te mantendremos informado en cuanto tengamos más información sobre nuevos códigos.