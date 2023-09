Cómo cambiar el campo de visión en Starfield: solución para PC

Starfield no tiene opciones para cambiar el campo de visión o FOV de forma oficial, pero eso no significa que no podamos ajustarlo. Si te está poniendo de los nervios te contamos cómo podemos ponerlo a nuestro gusto en la versión de PC.

Si has empezado tu aventura en Starfield, te habrás dado cuenta de que falta el ajuste del campo de visión o FOV para personalizarlo a nuestro gusto. Es decir, que tendremos el mismo campo de visión en todas las plataformas.

Depende de para qué jugador no es un gran problema. Sin embargo, para los que están acostumbrados a un ángulo de visión específico puede ser exasperante. Por suerte, existe una solución para cambiar el ángulo de visión que consiste en acceder a los archivos del juego.

Desgraciadamente, en el momento de escribir estas líneas, esta solución tan solo está disponible para los jugadores de PC. Actualmente, no se conoce ninguna forma de ajustar el FOV en consola. Así es cómo podemos cambiar el campo de visión en Starfield para PC.

Cómo cambiar el FOV en Starfield

Para cambiar el campo de visión en Starfield, necesitaremos acceder a la carpeta de nuestro juego. Tenemos que ir a Documentos/MyGame/Starfield (o donde se encuentre el archivo del juego).

Después de hacerlo, tendremos que crear un archivo de texto en la carpeta del juego y llamarlo “StarfieldCustom.ini”. Ahí tendremos que guardar el archivo como .ini o de lo contrario no funcionará.

Dentro del archivo de texto, tendremos que añadir el siguiente texto:

[Camera]

fFPWorldFOV=100.0000

fTPWorldFOV=100.0000

Una vez que guardemos el archivo, deberíamos de cambiar nuestro FOV de primera y tercera persona a 100. Para ajustarlo, tan solo deberemos de cambiar los números. Cuanto menor sea el número, más estrecho será el FOV. Cuanto más alto, más amplio será el campo de visión.

Si no estás seguro de crear tu propia carpeta .ini, un modder en NexusMods ha creado un archivo .ini para que los jugadores lo utilicen.