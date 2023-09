Cómo vender artículos de contrabando en Starfield

Starfield es un enorme juego de rol que brinda mucha libertad en cuanto a acciones. Podrás “portarte bien” e incluso, contrabandear artículos en el juego. Acá tienes una guía completa para que aprendas cómo hacerlo.

Starfield no es sólo un juego sobre ser un buen y noble explorador. Tiene varias facetas que te permiten tomar el camino equivocado, incluyendo uno que te convierte en pirata espacial y contrabandista.

Sin embargo, cada vez que intentas ingresar a un planeta, te escanean en busca de contrabando, lo que puede ser un problema. Por esta razón debes ser astuto cuando se trata de ser un pirata.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

En esta guía aprenderás a vender artículos de contrabando en Starfield para que no seas tomado por sorpresa.

Cómo vender objetos de contrabando en Starfield

Vender objetos de contrabando es más fácil de lo que puedas pensar. Todo lo que tienes que hacer es ir a la Autoridad Comercial del juego.

Una vez llegues al planeta sin recibir ningún tipo de daño y estés limpios, a los vendedores no les importará si lo que queremos vender es legal o de contrabando.

Regístrate para acceder a esta función Modo Ad-lite | Modo Oscuro | Ofertas en juegos, TV y películas, y tecnología Email Registrarse

No obstante, también puedes probar en The Key, que es la estación espacial de Crimson Fleet, y vender estos artículos. Uno de los aspectos interesantes de The Key es que nunca escanearán tu nave. Aparte de eso, hay varias tiendas que estarán encantadas de comprar lo que tengas para vender.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Bethesda

Cómo pasar objetos de contrabando en Starfield

El contrabando puede requerir un poco de trabajo. En primer lugar, tus barcos deben tener una bodega de carga blindada para que los objetos no queden “atrapados” durante un escaneo.

También necesitas el rango 4 de la habilidad de Engaño para asegurarte de poder ocultar lo que tengas. Tus barcos iniciales no tendrán una bodega de carga blindada, pero puedes mejorarla con bastante facilidad.

Con esto finaliza nuestra guía sobre cómo vender artículos de contrabando en Starfield. Si te resultó informativa, sigue leyendo más contenido en Dexerto.