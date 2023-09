Hogwarts Legacy, Diablo 4 y Baldur’s Gate superan a Starfield en pleno debate sobre el GOTY

El debate sobre el GOTY 2023 está que arde y para sumar más emoción, Hogwarts Legacy Diablo 4 y Baldur’s Gate superan a Starfield en al menos un aspecto fundamental.

Todos hemos sidos testigos de los increíbles juegos que se han lanzado en lo que va de año y aunque sabemos que falta un poco para la entrega del GOTY, Starfield ya ha sido superado por algunos de sus rivales.

Hasta ahora, 2023 ha sido uno de los mejores años para la historia del gaming. Grandes juegos como The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Diablo 4, Hogwarts Legacy, Baldur’s Gate han visto salida y la lista continúa ya que aún quedan títulos por llegar.

El artículo continúa después del anuncio. Ad

El artículo continúa después del anuncio. Ad

Sin embargo, aunque el GOTY aún se esté por decidir, Diablo 4, Hogwarts y Baldur’s Gate ya le ganaron la partida a Starfield en un aspecto que tal vez puede pasarse por alto a la hora de medir el hype.

Bethesda

Diversos juegos superan a Starfield en la carrera por el GOTY

Cuando se lanzó Starfield, algunos de los más grandes streamers de Twitch empezaron a jugarlo, con el ex profesional de CS:GO, Shroud, dominando la audiencia por encima de Asmongold.

Sin embargo, a pesar de que estos grandes nombres retransmitieron sus partidas, el nuevo RPG de Bethesda no pudo superar las cifras de audiencia de los otros cuatro aspirantes a Juego del Año en los Game Awards.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

El artículo continúa después del anuncio. Ad

El artículo continúa después del anuncio. Ad

Según nuevos gráficos de streams, Diablo 4 y Hogwarts Legacy eclipsaron a Starfield en términos de audiencia tan solo el primer día, con 12,7 millones y 12,4 millones de horas respectivamente.

Baldur’s Gate quedó muy por detrás, con 3,7 millones de horas, seguido por Star Wars Jedi Survivor, con 2,6 millones.

STREAMSCHARTS

Por otra parte, Starfield tuvo 2,4 millones, el doble de espectadores que Zelda: Tears of the Kingdom tuvo en Twitch.

Aunque los jugadores no ganen premios, estos análisis sirven como un interesante indicador para medir la reacción de la gente ante los nuevos juegos. También es importante mencionar que bajo ningún concepto esto significa que hay mejores juegos que Starfield, cada uno aporta lo suyo.

El artículo continúa después del anuncio. Ad