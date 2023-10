¿Qué es la receta viral de TikTok de Pasta con queso feta al horno?

Si no has oído hablar de la receta de pasta con queso feta al horno que se está haciendo viral en TikTok, ¿dónde has estado? En el caso de que aún no la hayas probado, acabas de oír hablar de ella o quieres descubrir de dónde viene solo tienes que seguir leyendo.

Si hay algo que ha estado arrasando en cuanto a recetas de comida en internet ha sido la pasta con queso feta al horno. La primera vez que se compartió en TikTok fue a principios de 2021 y poco después ha vuelto a renacer entre los usuarios.

Un vídeo de la receta realizado por cookingwithayeh tiene ya 14,9 millones de visitas, mientras que un clip compartido por feelgoodfoodie tiene más de 20,6 millones de visitas. Mientras tanto, el hashtag “fetapasta” tiene la friolera de 1,400 millones de visitas.

¿De dónde viene la receta?

La receta no se originó en TikTok sino que en realidad fue compartida por primera vez por la bloguera gastronómica finlandesa Jenni Häyrinen en 2018. La receta de Häyrinen se hizo viral en Finlandia en ese momento, y la bloguera incluso escribió que las ventas aumentaron en un 300%: “Las tiendas se estaban quedando sin ingredientes para la pasta feta al horno y, a día de hoy, el post original de uunifetapasta tiene más de 2,7 millones de visitas. Finlandia tiene 5,5 millones de habitantes…”.

Incluso la receta original de Häyrinen era una alternativa rápida para otra receta llamada “Espaguetis al prosecco y tomates al horno” de otro foodie finlandés llamado Tiiu Piret.

Sin embargo, la receta no se ha quedad solo ahí sino que ha continuado. En enero, Mackenzie Smith, también conocida como grilledcheesesocial, la compartió por primera vez en TikTok, lo que provocó que otros foodies se sumaran a la lista.

De esta forma, las palabras “TikTok Feta Pasta” subieron rápidamente en las tendencias de búsqueda de Google y las etiquetas relacionadas crecieron rápidamente en otras plataformas como Instagram y Twitter. Incluso provocó un aumento drástico de la demanda de queso feta, y las tiendas de Estados Unidos informaron de una escasez de este queso como consecuencia de ello.

Cómo hacer la receta de pasta con queso feta de TikTok

La receta es muy sencilla, por lo que es perfecta para un vídeo rápido de TikTok. Todo lo que tienes que hacer es poner un bloque entero de queso feta, tomates cherry enteros, ajo con piel y aceite de oliva en una sartén antes de meterlo en el horno.

Mientras tanto, todo lo que tienes que hacer es hervir la pasta, y combinarla con la mezcla de queso feta al horno cuando ambos estén cocidos, añadiendo un poco de albahaca fresca para terminar.

Por supuesto, podemos añadir otros condimentos, como orégano, guindilla fresca o pimiento rojo triturado. Y para conseguir una textura más cremosa, los amantes de la cocina sugieren utilizar feta griego auténtico en lugar de queso tipo feta.

Por naturaleza, esta receta está abierta a variaciones, y se puede encontrar inspiración simplemente buscando en las etiquetas relacionadas en TikTok. Una receta especialmente controvertida, subida por The Hunger Diaries, consistía en añadir fresas a la mezcla. Eso ya es a gusto del consumidor.