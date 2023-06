Amouranth anuncia que no peleará en la Velada del Año 3 e Ibai se entera en directo

La Velada del Año 3 de Ibai está a puntito de llegar y Amouranth ha anunciado a tan solo 4 días que no podrá disputar su pelea contra Mayichi. ¿Las razones? Solo tienes que seguir leyendo.

Si tuviésemos que definir la Velada del Año 3 sería como “una serie de catastróficas desdichas”, y es que el evento anual de Ibai de Twitch no ha parado de sufrir contratiempos y bajas a lo largo de los últimos meses.

El último ha sido el de la palea de Mayichi contra Amouranth donde la estadounidense ha anunciado que no podrá tener el combate de boxeo contra la española por temas médicos. Sin embargo, ni siquiera Ibai sabía que la pelirroja sería baja dentro de su evento.

Ibai/ Twitch Amouranth contra Mayichi era uno de los combates más esperados de la Velada

Amouranth anuncia su retirada de la Velada del Año 3 de Ibai por problemas de salud

A través de un hilo en Twitter, la estadounidense daba la noticia bomba.

“Suelo mantener mis temas de salud en privado”, comenzó explicando Amouranth. “Habría seguido así, pero siento que os debo una explicación del por qué he tenido que cancelar muchas de mis apariciones de alto nivel. En marzo me informaron de que tengo insuficiencia ovárica en fase avanzada”.

Actualizó el hilo diciendo que ha tenido menopausia avanzada desde hace “algún tiempo” y que ha visto cómo su cuerpo ha empezado a tener cambios extraños a lo largo del último año.

Desde su diagnóstico en marzo se ha tenido que realizar varios test y pruebas que confirman los diagnósticos que describe más arriba.

Por desgracia, su caso está bastante más avanzado de lo que esperaba y tendrá que ponerse inyecciones diarias durante 7-14 días que pueden darle dolores de cabeza y náuseas.

Por este motivo explicó que no puede realizar “actividades físicas de alto impacto” lo que la llevaba a renunciar a la Velada de Ibai 3 del próximo 1 de julio. Asimismo, Amouranth explica que conoció todos estos problemas después de haber aceptado la pelea dentro del evento y que sus médicos se lo han prohibido.

Ibai habla sobre la salida de Amouranth de la Velada del año 3

Paralelamente, Ibai Llanos conocía la salida de Amouranth a través del streaming del Xocas. Al parecer la estadounidense no había comunicado al equipo del vasco sus problemas médicos hasta ahora.

“Esto no es algo pactado. Esto no es una estrategia de marketing”, explicaba Ibai. “A mí lo que más me ha sorprendido es que ayer la última conversación que se tuvo con el mánager de Amouranth fue por los vuelos (…). Amouranth iba a venir a España. Hemos intentado contactar con su equipo, pero de momento no hemos tenido respuesta. No teníamos ningún tipo de información sobre esto”.

Asimismo, la propia Mayichi tuiteó diciendo que ella tampoco sabía que su pelea se iba a cancelar en el último momento.