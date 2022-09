Cómo cambiar el nombre en Valorant

. Last updated: 2022-09-21T16:00:48

Cambiar tu nombre en Valorant es fácil, pero no es inmediatamente obvio. A continuación te explicamos cómo cambiar tu nombre en Valorant en unos sencillos pasos.

El gamertag es vuestro. Cuando no podéis acceder a vuestro nombre de usuario preferido en un juego específico, puede ser bastante difícil. Afortunadamente, no tendréis que preocuparos por eso en Valorant.

Aunque es posible que no consigáis el nombre que deseáis cuando os registréis por primera vez en el nuevo título FPS de Riot Games, podréis cambiarlo por el que deseéis.

Cómo establecer vuestro nombre de Valorant

Cuando inicies Valorant por primera vez después de haber creado tu cuenta, se te pedirá que selecciones un nombre para mostrar.

Cualquier nombre para mostrar estará disponible, y se te asignará una línea de etiqueta al azar con tu nombre, a menos que sea original. Si tienes el nombre de usuario original, se te asignará la región como línea de etiqueta, por ejemplo DexertoES#EUW

Cómo cambiar tu nombre de Valorant

Si no te gusta el nombre de Valorant que elegiste cuando empezaste a jugar, o has cambiado de opinión, puedes actualizarlo gratuitamente siguiendo estos sencillos pasos:

Cierra Valorant (si lo tienes abierto) Entra en tu cuenta de Riot. Ve a la pestaña Riot ID. Haz clic en el bolígrafo junto a tu nombre de Valorant. Establece el nuevo nombre de Valorant que desees y el eslogan único si es necesario.

Sólo puedes cambiar tu nombre de Valorant una vez al mes, así que asegúrate de hacerlo bien. Después de eso, puedes relanzar Valorant y debería actualizarse automáticamente.

¿Cuánto cuesta cambiar el alias de Valorant?

Como hemos dicho antes, es todo lo gratis que puede ser. No tendréis que gastar ni un céntimo para actualizar vuestro nombre de usuario de Valorant. Para los jugadores de League of Legends o de Legends of Runaterra, esto es probablemente un alivio.

Lo único que os impide cambiar de nombre de usuario tan a menudo como queráis es el tiempo de un mes (y vuestra creatividad).

Siempre que vuestro nombre sea totalmente único, no sea ofensivo, y no lo hayáis cambiado en un tiempo, podréis poner uno nuevo gratis.