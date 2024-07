No hay nada que más rabia dé que intentar jugar a VALORANT y ver que la aplicación no se abre. Si es tu caso te echamos una mano para que vuelvas a las partidas en un abrir y cerrar de ojos.

VALORANT se ha convertido en unos de los shooters más aclamados por parte de la comunidad gracias a su equilibrio entre estrategia y habilidades, así como su gran cantidad de mapas.

El artículo continúa después del anuncio.

Sin embargo, ningún juego es perfecto y en alguna que otra ocasión los jugadores nos encontraremos con el problema de que juego no se abre.

El artículo continúa después del anuncio.

Soluciones si VALORANT no se abre

Los motivos por los que VALORANT no se abre puede estar causados porque el juego no está actualizado, el sistema sea obsoleto para el juego, hay algún tipo de error con la conexión o bien hay algún elemento que no te está permitiendo entrar.

Las soluciones para cada uno de ellos serían:

El artículo continúa después del anuncio.

Comprueba el estado del servidor de VALORANT. En algunas ocasiones hay algún tipo de problema con el servidor del juego que nos impide entrar. Para ello, consulta las redes sociales del shooter o bien su web de asistencia.

En algunas ocasiones hay algún tipo de problema con el servidor del juego que nos impide entrar. Para ello, consulta o bien su web de asistencia. Ejecuta VALORANT como administrador. En algunas ocasiones hay problemas con los permisos dentro de tu ordenador por lo que te recomendamos que pruebas a ejecutar el juego como administrador. Para ello haz clic con el ratón en el icono del juego y pulsa “ejecutar como administrador”.

En algunas ocasiones hay problemas con los permisos dentro de tu ordenador por lo que te recomendamos que pruebas a ejecutar el juego como administrador. Para ello haz clic con el ratón en el icono del juego y pulsa “ejecutar como administrador”. Excluye VALORANT y el Vangard en tu antivirus de Windows . Puede ocurrir que nuestro propio ordenador marca como sospechoso contenido que ya tenemos instalado después de determinadas actualizaciones.

. Puede ocurrir que nuestro propio ordenador marca como sospechoso contenido que ya tenemos instalado después de determinadas actualizaciones. Desinstala e instala VALORANT . No es lo normal, pero en algunos casos al actualizar el juego puede haber algún archivo del juego que no se ha instalado como se debe. Por ello te recomendamos que desinstales y vuelvas a instalar para asegurarte de que todos los archivos se han descargado como deberían.

. No es lo normal, pero en algunos casos al actualizar el juego puede haber algún archivo del juego que no se ha instalado como se debe. Por ello te recomendamos que desinstales y vuelvas a instalar para asegurarte de que todos los archivos se han descargado como deberían. Échale un vistazo a los requisitos para VALORANT. Puede ser que tu ordenador no cumpla con los requisitos mínimos para que VALORANT pueda ejecutarse. Mira bien los requisitos para comprobar que no es tu ordenador.

Puede ser que tu ordenador no cumpla con los requisitos mínimos para que VALORANT pueda ejecutarse. Mira bien los requisitos para comprobar que no es tu ordenador. Actualiza los drivers del ordenador. Las actualizaciones de VALORANT también van a la par de las actualizaciones del sistema operativo Windows y de las tarjetas gráficas. Si ves que estás teniendo problema échale un vistazo para asegurarte de que cada componente de tu ordenador funciona como debe.

En el caso de que ninguno de estos pasos te sirva ponte en contacto con el soporte de ayuda de VALORANT para ver si lo podéis solucionar.

¡Y ya está! Esto es todo lo que tienes que saber del por qué VALORANT no se abre en tu ordenador. No dejes de visitarnos para estar al tanto de la beta del juego en consolas o el listado al completo con todas las skins del juego.

El artículo continúa después del anuncio.