Cómo jugar a Deadlock en VALORANT: habilidades, trucos y consejos

Deadlock es la última centinela de VALORANT y te traemos esta guía para que domines todas sus habilidades y arrases por donde pases con estos trucos.

Con el episodio 7 acto 1 de VALORANT tenemos un nuevo pase de batalla y el modo combate a muerte pero también la nueva centinela noruega llamada Deadlock.

Sus habilidades son bastante diferentes a lo que estábamos acostumbrados y gran parte de la comunidad ha agradecido tener un soplo de aire fresco entre el plantel de agentes.

Como sabemos que los comienzos pueden ser complicados, te traemos todo lo que necesitas saber sobre ella para dominarla con los ojitos cerrados en VALORANT.

Habilidades de Deadlock en VALORANT

Deadlock es una centinela por lo que destaca en la defensa. Del mismo modo, es muy buena en los flancos a la hora del ataque del mapa.

Las habilidades son las siguientes:

[C] – Red de gravedad (200 créditos)

Equipa una granada de red de gravedad y dispara para lanzarla. Alterna el modo de disparo para lanzarla por debajo del hombro.

La red de gravedad explota al aterrizar, lo que fuerza a los enemigos alcanzados a agacharse y moverse lentamente.

[Q] – Sensor sónico (200 créditos)

Equipa un sensor sónico. Al dispararlo se despliega y rastrea la zona en busca de enemigos que hagan ruido.

Si detecta sonidos de pisadas, disparos o cualquier otro ruido considerable, aturde en área.

[E] – Malla barrera (gratis)

Equipa un disco de malla barrera que al dispararlo se lanza hacia delante. Al aterrizar, el disco genera barreras a partir de su punto de origen que detienen el movimiento de los personajes.

[X] – Aniquilación (7 puntos de definitiva)

Equipa un acelerador de nanocables que al disparar emite un pulso que capturan al primer enemigo con el que entran en contacto. El enemigo atrapado se ve arrastrado y muere si llega al final del recorrido a menos que sea liberado. La envoltura de los nanocables se puede destruir.

La [E] impide el movimiento de los personajes (tanto aliados como enemigos), pero permite que las balas atraviesen con gran facilidad. Si quieres pasar a través de la barrera, tendremos que romperlo para crear espacio o esperar 40 segundos a que desaparezca.

Del mismo modo, podemos comprar dos [Q]. Esta habilidad nos avisará si detecta el movimiento de los enemigos en el rango de la habilidad. Al descubrir uno los enemigos quedarán aturdidos (si están atrapados) o podrán romperlo para avanzar. Sea como sea recibiremos siempre la señal.

La [C] rebota en superficies verticales y puede ser una habilidad muy buena para pillar desprevenidos a los enemigos, por lo que no dudes en usarla cuando lo veas claro.

Por último, su habilidad definitiva es una trampa mortal, sobre todo, en situaciones de 1 contra 1.

¿Cómo jugar a Deadlock en VALORANT? Consejos para la agente

A diferencia del resto de centinelas, para jugar con Deadlock en VALORANT necesitaremos combinar sus habilidades con el resto de nuestros compañeros.

Por ejemplo, podemos hacer combo con la [E] junto a los proyectiles de Raze para eliminar a los enemigos que pueden estar escondidos en una esquina.

Sin embargo, debido a la novedad que nos presenta a la comunidad se le está haciendo más cuesta arriba el encontrar combos con ella. No obstante, eso no significa que no podamos experimentar con sus habilidades.

Por ello, aquí te traemos algunas de las mejores formas de jugar con Deadlock en VALORANT:

Atacar con Deadlock en VALORANT

Mientras atacamos deberemos de asegurarnos de colocar los sensores de la [Q] para saber si hay alguien flanqueándonos. Este tiene un rango de alcance y si los enemigos lo rompen o quedan atrapados por él recibiremos un aviso lo que nos dará la información exacta que puede usarla todo nuestro equipo.

Si tenemos un equipo agresivo podremos usar la [E] y la [C] con los duelistas para asegurarnos de que nadie nos está esperando en una esquina. Del mismo modo, una vez que colocamos la spike podemos usarlo para bloquear o para retrasar a que los enemigos tomen el control de la zona. Esto nos darái el tiempo suficiente para recolocarnos y sacarle ventaja. Por ejemplo, Ascent sería uno de los mejores mapas para Deadlock en VALORANT.

La definitiva puede ser mortal para los uno contra los uno, sobre todo, después de que plantamos la bomba. Al rebotar en la superficie podemos pillar una buena posición donde veamos la spike y sin exponernos. Al atraparlos será un GG para ellos y lo intentan esquivar ganaremos tiempo extra.

Defender con Deadlock en VALORANT

En la defensa, las habilidades de Deadlock en VALORANT nos ayudarán a retrasar a los enemigos. Para destruir la red de la [C] al completo se necesitan 20 balas por lo que puede funcionar como el muro de Sage pero transparente.

La [C] y la [Q] son muy útiles cuando el enemigo está atacando de forma agresiva. Al combinarlas ambas habilidades conmocionarán y ralentizarán al objetiva dándonos ventaja extra.

Del mismo modo, la definitiva nos ayudará para arrastrar a los enemigos. O está cerca de aliados que lo puedan liberar o será como una piñata a la que solo tendremos que dar de balazos. ¿No suena maravilloso?

Evidentemente, todo al final depende de nuestra creatividad y de jugarla mucho para saber cómo le podemos sacar todo el jugo posible.