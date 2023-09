Las últimas filtraciones de VALORANT Mobile nos enseñas repeticiones, animaciones y más

Desde hace tiempo se sabe que Riot Games está trabajando en la versión móvil de VALORANT llamada VALORANT Mobile, y ahora las últimas filtraciones nos muestran el aspecto que tendría el producto final.

Tras la salida de VALORANT en 2020, se anunció que Riot Games estaba trabajando en la versión para móviles del juego. Casi a cuentagotas hemos ido conociendo nuevos detalles sobre el juego que nos daban una visión general de lo que nos depararía el título.

Sin embargo, una serie de filtraciones en los últimos días de varios informantes por fin nos han mostrado lo que sería la selección de agentes, la interfaz, el sistema de rangos y las recompensas que tendríamos junto al MVP y las repeticiones.

Nuevas filtraciones de VALORANT Mobile revelan nuevas características

Las características que han llamado más la atención de las últimas filtraciones ha sido el sistema de repetición y las animaciones del agente MVP. Asimismo, según apuntan las informaciones, tanto el sistema de repetición y los destacados estarán presentes en la versión para móviles desde su lanzamiento.

Hay que destacar que en la versión de PC de VALORANT ahora mismo no hay muchas de esas características presentes. Elementos casi básicos que lleva pidiendo la comunidad desde hace mucho tiempo pero parece que no terminan de llegar al título. Algo que llama la atención si miramos juegos como Overwatch 2 o Call of Duty donde estas características vienen de serie.

A pesar de que las animaciones de los agentes sí que están en la versión de PC de VALORANT estas se limitan solo al menú de selección de Agente y la pantalla posterior al acabar la partida. En este caos, simplemente vemos una breve animación para el agente que hayamos seleccionado junto a una voz al escoger nuestro personaje y una animación con todo el equipo a final de cada partida.

Sin embargo, en la versión para móviles tendremos animaciones con el agente que hayamos seleccionado cuando consigamos el MVP tras terminar la partida. En estas animaciones, el agente realizará algún tipo de acción relacionada con sus habilidades. Tras ello, aparecerá una pantalla de MVP con las estadísticas del jugador en la partida.

Finalmente, un usuario ha conseguido descargarse la versión beta del juego para móviles que se estaba probando en China y ha mostrado imágenes suyas jugando en su teléfono.

Las imágenes han dejado a todo el mundo loquísimo y ha tenido muy buenas críticas. Además, hemos podido ver que el juego está en un estado bastante avanzado.