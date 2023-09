Jugadora profesional de VALORANT rechazada por equipos del VCT por ser mujer

La jugadora profesional de VALORANT Melanie “meL” Capone ha sido rechazada de las pruebas de equipo para el VCT por jugadores masculinos que no querían “jugar con una mujer”. La jugadora ha querido también hablar sobre lo ocurrido.

La polémica saltó a las redes sociales durante el 19 de septiembre. El veterano reportero de esports Rod “Slasher” Breslau contó en el podcast de Sean Gares que una jugadora profesional de VALORANT había sido rechazada de las pruebas de un equipo Tier 1 del VCT debido a que los jugadores masculinos no querían “jugar con mujeres”.

Slasher reveló la información al mismo tiempo de que hablaban de la jugadora del VCT Game Changers meL.

“Todos los equipos con los que ha intentado jugar, de tier 1, se han negado a darle un aprueba porque había al menos un jugador en el equipo que no quería jugar con una mujer”, explicaba. “No cabe duda de que vuelve a repetirse en la historia de los esports“

Asimismo, Slasher señaló que también ocurrió en Counter-Strike con Michaela “mimi” Lintrup, una campeona de VCT Game Changers que fue profesional de CS.

“Oí exactamente lo mismo en Counter-Strike. [mimi] era la mejor jugadora femenina… Habían ganado todos los campeonatos de la liga femenina, lo estaba haciendo genial, era la mejor jugadora de su equipo“.

“Y cuando hablaba con ella, me decía que ni siquiera podía presentarse a las pruebas de los equipos de nivel dos, o incluso de los de nivel tres, exactamente por la misma razón. Es que los jugadores de esos equipos no querían entrenar con una mujer“.

WOJCIECH WANDZEL/RIOT GAMES

Tras la polémica azotando las redes sociales por los comentarios, Slasher salió a dar más contexto a sus palabras:

“Quiero aclarar lo que dije en el streaming”, empezó. “En algunos escenarios donde meL no consiguió una prueba fue por su buyout o por otras razones que poco tenían que ver con el sexismo. Los equipos mixtos en los esports tendrían que ser más comunes de lo que son ahora. No quiero que esta situación sea, y no quiero que esta situación nos aleje de esa realidad”.

meL habla sobre su rechazo y su situación dentro de la escena competitiva de VALORANT

En la madrugada del 20 de septiembre de 2023, meL puso un tuit hablando sobre lo ocurrido en el podcast y su situación dentro del competitivo.

“A lo largo de los años me han negado oportunidades para conseguir pruebas en equipos mixtos de VALORANT por diferentes razones. Estas incluyen equipos que no quieren pagar mi buyout porque me estaban viendo (y cito textualmente) como “un activo demasiado valioso para dejarme libre tan cerca de la selección de socios cuando soy tan fundamental para la solicitud de mi organización””.

“Hubo al menos una situación en la que se me tuvo en cuenta, pero pronto me comunicaron desde un equipo T1 que un jugador no se sentía cómodo jugando con una mujer”, explicaba meL. “Lo dejé estar y no he hablado de ello para no arriesgarme a que otros equipos me consideren un lastre. No sé por qué esto ha resurgido, pero siento que no tengo más remedio que compartirlo porque veo que la gente dice que esto nunca podría pasar y que es imposible Tampoco quiero ser injusta con muchas personas que han vivido algo parecido y merecen que se valide (en lugar de que yo aproveche esta oportunidad para fingir que no ocurrió ahora que se ha compartido públicamente, aunque sin mi consentimiento)”.

meL defiende a la escena masculina

No obstante, más adelante meL explica que siempre se ha sentido muy arropada por sus compañeros masculinos y le duele que muchas personas en internet los estén señalando con el dedo y acusándolos.

“Pero, y por supuesto esto es anecdótico y específico de mi experiencia: la comunidad profesional de VALORANT nos ha apoyado increíblemente a mí y a mis compañeros de equipo. NUNCA estaría donde estoy hoy sin su apoyo. La gran mayoría de los hombres de la comunidad profesional abogan por mí, se ponen a mi disposición para aconsejarme, me defienden en los lobbies cuando hay jugadores tóxicos, responden por mí ante sus equipos/otros equipos en busca de oportunidades, etc. Nunca he sentido este tipo de apoyo en ningún otro esport”.

Colin Young-Wolff/Riot Games

“Tuve una mala experiencia que no me apetecía comentar por miedo a que me restara oportunidades futuras, pero diré esto: No creo que esa experiencia sea en modo alguno indicativa del tipo de comunidad profesional que tenemos aquí. Sí, el sexismo es evidente en los esports. No estaría haciendo un uso responsable de mi plataforma si intentara negar a los actúan de mala fe o las historias de muchas otras mujeres que han compartido sus experiencias negativas en VALORANT y otros esports”.

Por último, meL comenta su preocupación por el futuro después de que el tema se haya expandido como la pólvora por internet y que tenga como consecuencia que, tras lo ocurrido, los equipos ni la tengan en cuenta por asociarla a comentarios que no llegó a realizar.

No obstante, la jugadora del Game Changers ha querido dar las gracias a Sean el contexto original que le quería dar al tema.

El VCT Game Changers es la competición femenina de VALORANT que tendrá lugar en noviembre. La gran cita recogerá a las mejores jugadoras de la escena y se desarrollará como cualquier otro evento masculino.