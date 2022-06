VALORANT eliminará temporalmente el mapa de Split en el episodio 5 por Pearl

Load More

Riot considera que Pearl ya encaja dentro de todo lo citado anteriormente, por lo que la desarrolladora ha decidido mandarlo al banquillo. A pesar de ello, el 22 de junio no será un adiós definitivo, ya que han subrayado que volverá en un futuro y con un par de ajustes dentro del mapa.

Por ello, el equipo considera que tener 7 mapas en la rotación ofrece “tanto variedad como potencial de maestría”. No obstante, el mapa seguirá estando disponible en la Fiebre de la Spike, partidas personalizadas y otros modos de juego.

En una publicación que subieron el 16 de junio , el desarrollador Joe Lansford explicó los motivos. El equipo sabe que con tantos escenarios a los nuevos jugadores se les hace cuesta arriba entender y comprender mejor el mapa . Asimismo, los equipos competitivos no siempre terminan dominando cada uno de los mapas.

Con la llegada de Pearl al episodio 5 del juego, Riot ha confirmado que para mantener la rotación de 7 escenarios eliminarán de forma temporal el mapa de Split. No obstante, el equipo ha querido ser claro al porqué de su decisión.

by Paula González