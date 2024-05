Récords mundiales de VALORANT: partidos más largos, mayor cantidad de bajas y más

¿Cuáles son los mayores récords mundiales de VALORANT? Desde el jugador con más bajas en un mapa, hasta la partida más larga, aquí te los traemos.

VALORANT es un juego nuevo prácticamente en la escena de los shooters tácticos en primera persona. Con cuatro años desde su lanzamiento, se convirtió en uno de los pesos pesados dentro del género con una escena de esports en alza.

A pesar de su corta edad, VALORANT ya cuenta con distintos récords mundiales en sus partidas competitivas, y aquí te los traemos.

Contenidos

Récord de mayor cantidad de bajas en un mapa de VALORANT

La mayor cantidad de bajas registradas en un partido profesional es del brasileño Caio “silentzz” Moritta cuando jugaba para Peito Infinity contra RD E-SPORTS en la Liga Gamers Club – Serie A.

Tiene el récord de más bajas en una partida profesional, con 52. Esto le convierte en el único profesional que ha conseguido 50 bombas en un partido oficial. Jugando con Jett en Icebox, el mapa pasó 10 rondas de overtime. Sin embargo, silentzz perdió el mapa y la serie.

Pero si quieres contar sólo las partidas LAN (presencial), que es lo más alto que se puede llegar, Erick “aspas” Santos, de Leviatán, ostenta el récord de más bajas en un solo mapa en LAN, con 47 muertes, a sólo tres de una bomba de 50.

El partido fue contra Sentinels en el Stage 1 de la temporada regular del VCT Americas en Lotus. El mapa se disputó en seis rondas de overtime. Leviatán ganó el mapa y la serie.

Mayor cantidad de bajas en una serie

El ruso, Illya “something” Petrov ostenta el récord de muertes en una sola serie. En un BO5 (mejor de 5 mapas) contra FENNEL, cuando aún jugaba para Sengoku, consiguió 136 bajas. Something estaba constantemente en lo más alto de la clasificación en todos y cada uno de los mapas.

Sin embargo, Sengoku perdería la serie por 2-3 y quedaría eliminado del primer Split de la Challengers League de Japón. Su gran actuación le valdría finalmente un puesto en Paper Rex.

Si solo contamos los partidos internacionales en LAN, Na-ra “t3xture” Kim se lleva el premio. En las Finales del VCT Pacific Stage 1 2024 con Gen.G contra Paper Rex, dejó 105 bajas en toda la serie, batiendo el récord.

Sin embargo, al igual que el récord de something, t3xture y Gen.G perderían la serie por 2-3, sin poder levantar el trofeo tras un ajustado duelo entre los dos titanes del Pacífico.

Récord del partido más largo de la historia de VALORANT

Cuando VALORANT vio la luz, empezó con una simple regla de “muerte súbita”. Sin embargo, con el tiempo se transformó en el sistema de overtime que conocemos hoy. El primer equipo que gane dos rondas consecutivas gana la partida.

Esto significa que, en teoría, una partida puede ser eterna si no se arregla un empate. De hecho, un YouTuber hizo un experimento, pero se detuvo en 200 rondas porque se dio cuenta de que, literalmente, sería eterno.

Sin embargo, la partida más larga disponible públicamente que encontramos fue la del usuario de Reddit u/PerdoxEd1ting el 11 de abril de 2022. Con un total de una hora, 29 minutos y 15 segundos, batió el récord anterior por tan solo un minuto.

Aunque, según un tweet de la cuenta oficial de VALORANT en Twitter en 2020, la partida más larga (para la región de Norteamérica) fue un partido de una hora, 29 minutos y 53 segundos que terminó con un marcador de 29-29.

Sin embargo, por lo que sabemos, ese partido aún no publicó en línea. Además, es posible que haya habido una partida mucho más larga, pero habrá que esperar a que Riot la revele.

El partido profesional más largo de VALORANT

El récord de la partida profesional más larga de VALORANT es para el encuentro entre TSM y Gen.G en el clasificatorio cerrado VCT Challengers 2 Stage 3.

En el segundo mapa, Split, la partida terminó con un marcador de 23-21, que a día de hoy sigue siendo el enfrentamiento profesional de VALORANT más largo del que se tiene constancia.

En aquel momento, los lobbies personalizados de VALORANT no podían gestionar partidas que superasen las 40 rondas, lo que obligaba a pausar el juego y reiniciar la partida. Finalmente, en el overtime número 10, TSM ganó la partida.

Récord del ace más rápido en VALORANT

Calcular el ace más rápido puede ser bastante difícil. Pero si nos guiamos por el momento en que cae la barrera, el usuario de Reddit, u/shidas_u, se lleva el premio.

En un vídeo, se le puede ver lanzando A corto en Bind justo cuando cae la barrera con la definitiva de Raze, consiguiendo un ace. Desde que caen las barreras hasta que gana la ronda, pasan nada menos que tres segundos.

Hasta ahora, no hemos podido encontrar otro as más rápido. Sin embargo, es posible que haya otros más rápidos por ahí, pero hasta que Riot no confirme públicamente cualquier otro, coronaremos a este por ahora.

Las armas más populares de VALORANT

Han pasado años desde el lanzamiento de VALORANT, y en sus inicios, Riot confirmó que el arma más utilizada era la Vandal. Y eso no ha cambiado.

Por desgracia, a pesar de que Riot no ha dado nuevos datos sobre el uso de armas, podemos deducir de las partidas de VCT cuáles son las armas más usadas, y sigue sin haber competencia.

Según las estadísticas de Spike.gg, la Vandal sigue siendo la más utilizada con diferencia. Y la Phantom ocupa un lejano segundo lugar. Pero dependiendo de la región, puede estar casi a la par.

La región APAC (Asia-Pacífico), especialmente sus equipos coreanos, es conocida por su amor a la Phantom, y sus jugadores han aumentado sin duda su índice de elección hasta casi equipararlo al de la Vandal. Sin embargo, otras regiones siguen prefiriendo la Vandal.

El tercer y cuarto puesto suele ser un cara o cruz entre la Classic y la Sheriff.

Otras armas, como el Spectre, el Operator, el Frenzy y el Ghost, suelen rondar entre el quinto y el décimo puesto. Su uso es muy específico y sólo se utilizan en las rondas que lo requieren.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que Spike.gg sólo registra estadísticas de partidas profesionales, y no refleja las partidas regulares, por lo que tendremos que esperar a que Riot lo confirme públicamente.

Eso es todo por ahora. Recuerda que los récords pueden romperse constantemente (y están para eso), así que no te olvides guardar este artículo y volver a visitarlo si se rompe algún récord mundial de VALORANT.