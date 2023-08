Armored Core 6 es más difícil que Dark Souls, según los jugadores

Al tratarse de un título de From Software, no sorprende que Armored Core 6 sea un juego difícil. Sin embargo, muchos no estaban preparados para lo difícil que sería, y algunos jugadores afirman que es incluso más difícil que Dark Souls.

En los años posteriores a su lanzamiento, decir que algo es “más difícil que Dark Souls” o utilizar la serie Souls como referencia de dificultad se ha convertido en una especie de meme dentro del mundo de los videojuegos. Con lo influyentes que son los juegos Souls, no es de extrañar que se mencionen constantemente en relación con la dificultad.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Sin embargo, dado que Armored Core 6 es del mismo desarrollador y es en sí mismo un juego difícil, la comparación es acertada.

Entre los nuevos jugadores que se quedan atascados en el primer jefe del juego y Balteus, el primer verdadero desafío para los jugadores, que supera a los jugadores incluso antes de que pasen el Capítulo 1, muchos fans veteranos de FromSoftware afirman que Armored Core 6 es más difícil que Dark Souls.

Los primeros combates contra jefes de Armored Core 6 dejan perplejos a los jugadores: “más difícil que Dark Souls”

Con tanta gente que es fan del trabajo de From Software y que nunca ha jugado a un juego de Armored Core, la mayoría de la gente no podía saber lo difícil que sería este juego antes de empezarlo.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

¿Sería pan comido? ¿Sería imposible sin un conocimiento profundo de los complejos sistemas del juego y su profunda personalización? Aunque las respuestas a esas preguntas varían de una persona a otra, la mayoría se inclina por lo segundo.

Mientras que juegos como Elden Ring o Dark Souls empezaban con jefes relativamente fáciles y un poco de tiempo para que los jugadores estiraran las piernas y se acostumbraran a los mundos de los juegos, el primer jefe de Armored Core 6 lanza a los jugadores directamente al fuego.

Los fans del juego que derribaron al jefe fácilmente lo han llamado el “Filtro Noob”, golpeando a los nuevos jugadores con una mezcla de ánimo y burla juguetona. Algunos jugadores afirmaron que era fácil, mientras que otros pensaron que parecía más difícil que los juegos de Dark Souls.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

“Soy nuevo en la serie pero ya siento que los juegos de souls son mucho más fáciles en comparación. 10/10 jefe del tutorial aunque me llevó unos ~10 intentos completarlo. No puedo esperar a que me pateen el culo los jefes posteriores”, dijo un redditor.

Mientras tanto, Balteus también se ha convertido en un gran tema de discusión entre los jugadores como uno de los primeros grandes desafíos del juego. Incluso aquellos que eran veteranos de la serie afirmaron que este jefe les dio algunos problemas.

La gente en las respuestas afirma que les llevó entre 10 y 40 intentos superar a este jefe, y algunos afirman que les llevó horas superar este encuentro a pesar de que se encuentra en el primer capítulo del juego.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

El YouTuber Elvis the Alien intervino afirmando que el combate le llevó un buen rato. “Me pateó el culo durante horas. Aunque fue una pelea superenfermiza”.

Por su parte, el periodista del Washington Post Gene Park contó su experiencia al enfrentarse a Balteus y repasó los pasos de cómo consiguió derribarlo.

En última instancia, es imposible decir si Armored Core 6 es o no más difícil que Dark Souls. Los dos juegos son increíblemente diferentes, y sus desafíos se presentan de formas muy distintas.

Sin embargo, el hecho de que algunos jugadores se hayan topado con muchas más dificultades en este juego que durante su tiempo con los juegos Souls dice mucho de su dificultad.

El artículo continúa después del anuncio.