¿Hay códigos canjeables en Azur Promilia?

Azur Promilia es un próximo título de mundo abierto de los creadores de Azure Lane, pero… ¿incluirá códigos canjeables y objetos gratuitos? acá e lo decimos.

Azur Promilia es el último juego de mundo abierto que ha entusiasmado a los fans de Genshin Impact y Honkai Star Rail. No sólo tiene combates al estilo Genshin, sino que los monstruos coleccionables que acompañan a los jugadores pueden usarse en combate y para recolectar materiales.

Al ser un juego nuevo, es normal que los jugadores se preguntarán si habrán códigos canjeables.

¿Existen códigos en Azur Promilia?

No, no hay códigos Azur Promilia disponibles en este momento. Esto se debe a que el juego aún no ha salido a la venta. Sin embargo, las preinscripciones para Azur Promilia están abiertas, por lo que los jugadores podrán probar el título en breve.

Como siempre, actualizaremos esta sección si se publican más detalles sobre los códigos de Azur Promilia.

¿Habrán códigos de Azur Promilia en el futuro?

Todavía es un poco reciente para saber si habrán algunos códigos canjeables de Azur Promilia en el futuro, o si estos pasarán a ser una característica del título.

Es importante señalar que el anterior juego del desarrollador, Azur Lane, incluye códigos canjeables que los jugadores pueden usar para conseguir objetos gratis.

Otros juegos gacha gratuitos como Genshin Impact y Honkai Star Rail también incluyen códigos canjeables. Con todo esto en mente, es probable que estén presentes en el lanzamiento del juego.

Estaremos actualizando este artículo en caso de que sepamos mucho más.