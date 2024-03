Genshin Impact vió la luz en 2020 y desde su lanzamiento se ha convertido en el juego gacha más popular de todos los tiempos. Pero el éxito viene acompañado de haters y el título de HoYoverse no se salva de esto. La pregunta es, ¿por qué la gente odia a Genshin Impact? ¿Sus argumentos tienen alguna base? Vamos a descubrirlo.

No hay duda el impacto que ha causado Genshin Impact en la industria. Desde su lanzamientoel título estuvo rodeado de controversia.

Las primeras comparaciones del gacha con Zelda: Breath of the Wild no ayudó. Era evidente que en muchos aspectos visuales y, al parecer, en mecánicas, el juego trataba de emular lo que ya había hecho la que en ese entonces era la entrega más nueva del universo Zelda.

Sin embargo, el tiempo hizo e las suyas y el juego evolucionó a algo completamente distinto, aprovechando el potencial de su mundo y agregando a muchos personajes con mecánicas novedosas, pero… ¿qué es lo que molesta a muchos jugadores que dicen “odiar a Genshin Impact”?

¿Cuáles son las razones del odio a Genshin Impact?

Uno de los principales motivos por los cuales los jugadores dicen “odiar” a Genshin Impact se debe a su apartado monetario.

Sabemos bien que existen otras franquicias que utilizan métodos de monetización y no suelen generar tanta polémica como lo hace Genshin, pero la queja de los jugadores se enfoca más en el método ya que las microtransacciones dentro de títulos es algo que se ha implementado en la industria desde hace varios años. Poner en tela de juicio si esto está bien o no es otro tema.

Existen modelos que son mucho más “amistosos” para los consumidores, pero, con todo y el peso que esto pueda tener, Genshin sigue siendo uno de los juegos más populares y hay una razón tras esto.

La accesibilidad como factor de éxito de Genshin Impact

Si excluimos en icómodo factor monetario del juego, Genshin Impact es un título bastante ambicioso si se compara con otros “Free to Play” que fueron lanzados el mismo año (2020). Obviamente a la compañía le conviene que los potenciales jugadores disfruten del título “libremente”, pero tarde o temprano harán transacciones, de eso no cabe duda. Nada es “gratis” en Genshin Impact.

HOYOVERSE La monetización es un aspecto que muchos jugadores de Genshin Impact “odian”.

Pese a sus prácticas, Genshin Impact fue lanzado en móviles y es más similar a una experiencia para un solo jugador, que aquellos juegos multijugadores para móviles. Al ser “gratis” atrae a muchos jugadores que inmediatamente se dan cuenta de lo bien que está hecho. Seamos sinceros, hay pocos juegos móviles con niveles de producción tan altos como Genshin.

Este título de HoYoverse ofrecía un mundo conectado, sin anuncios, enfocado 100% a la aventura. Era como jugar un título de consolas en móviles. Tengamos en cuenta que HoYoverse es una desarolladora China cuyos esfuerzos van enfocados, principalmente, al mercado asiático. Allá es bastante común que los jugadores gasten grandes sumas de dinero en microtransacciones, para la sociedad este sistema es “normal” y lo han aceptado e incluso lo valoran, ya que es la forma de hacerse con más accesorios cosméticos entre otras cosas.

El sistema de monetización como un ‘subgénero’

El término gacha hace referencia a los juegos que usan la monetización, similar a las cajas de botín o a máquinas expendedoras de cápsulas y juguetes. Genshin Impact pertenece a este género y esto ha generado ruido entre muchos jugadores.

La polémica está en que una mecánica de monetización se ha convertido en una especie de subgénero y muchos consideran que esto es perjudicial, ya que los que terminan realmente beneficiándose de todo esto son las compañías multimillonarias. De cierta forma esto “desnaturaliza” a estos juegos.

Y si bien, el tema de la monetización y sus servicios derivados ya están naturalizados, es difícil separar estas prácticas de un título que ofrece contenido constantemente. Al final del día, es parte de una maquinaria que se financia para seguir brindando lo que los jugadores quieren.

HOYOVERSE Hablando de odio, ¿sabías que Paimon es uno de los personajes más odiados de Genshin Impact?

Es importante poner todo en una balanza, ya que HoYoverse tiene sus fallas, pero también está haciendo bien las cosas. Lo que los jugadores desean es un sistema para el consumidor mucho más amable, tal vez de esta forma dejen de “odiar” a Genshin Impact… ¡O no!