Códigos de Honkai Star Rail: todas las recompensas (febrero 2023)

¿Hay códigos de Honkai Star Rail para canjear o la función no está disponible en el juego? Aquí te contamos si puedes canjear códigos por recompensas en lo nuevo de HoYoverse.

Si bien Honkai Star Rail actualmente está regalando drops de Twitch, muchos jugadores estarán ansiosos por saber si hay códigos canjeables. Después de todo, al igual que los elementos que se encuentran en los códigos de Genshin Impact, Honkai Star Rail presenta numerosos elementos en el juego que pueden ayudarte en tu viaje a través de las estrellas.

Los elementos gratuitos ayudarían a tirar en el banner actual, que se puede usar para desbloquear los personajes de 5 estrellas del juego, como Himeko.

Entonces, si tiene la suerte de obtener un lugar en la versión beta cerrada de Honkai Star Rail, o simplemente deseas saber si hay algún código que puedas canjear en febrero de 2023, te lo contamos todo.

¿Hay algún código Honkai Star Rail?

HoYoverse

No, no hay códigos disponibles en Honkai Star Rail. De hecho, el juego no tiene una opción para canjear códigos. Es probable que esto se deba a que el juego se encuentra actualmente en beta cerrada, lo que significa que hay pocas razones para que publiquen códigos de canje ahora mismo.

Después de todo, el progreso de la versión beta no se transfiere al lanzamiento completo del juego. Por supuesto, nos aseguraremos de actualizar esta sección si se publican detalles adicionales sobre los códigos.

¿Habrá códigos próximamente?

HoYoverse aún tiene que revelar si los código se incluirán en el juego, pero eso no significa que esta funcionalidad no se agregará en el futuro. Es importante tener en cuenta que tanto Genshin Impact como Honkai Impact cuentan con esta función.

Si bien esta no es una evidencia concreta, sería justo suponer que Honkai Star Rail también seguirá un patrón similar aquí. Asegúrate de volver a consultar este artículo regularmente, ya que agregaremos códigos a medida que estén disponibles.