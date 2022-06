Códigos para Slither IO (junio 2022): cómo conseguir skins gratis, cosméticos y más

Load More

Es decir, no tendremos nunca ningún tipo de mejora en el gameplay, es puramente visual para nuestros personajes.

Los códigos los distribuye Steve Howse, la desarrolladora del juego, a modo de agradecimiento para los jugadores. Sin embargo, estos códigos no cumplen ningún otro propósito que no sea para reclamar aspectos y cosméticos gratis.

Actualmente hay 11 códigos disponibles. Aunque suelen tardar en actualizarse siempre está bien tener objetos completamente gratis No obstante, asegúrate de volver con frecuencia para ver si se ha añadido algún elemento nuevo.

Más allá de eso, podemos personalizar nuestro personaje a través de los siguientes códigos de Slither IO. Y es que no hay nada más reconfortante que ir bien refacherito en nuestras partidas.

Slither IO es una plataforma multijugador en línea bastante colorida y muy divertida de jugar. En este juego debemos de recoger bolitas que nos harán haciendo cada vez más y más grande. Sin embargo, deberemos de tener muchísimo cuidado para no chocar con el resto de jugadores.

by Paula González