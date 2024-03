Cómo completar la misión plegarias oscuras en Dragon’s Dogma 2

Dragon’s Dogma 2 nos pedirá completar la misión de las Plegarias oscuras en la que deberemos de proteger a la emperatriz Nadinia y si fallamos tendrá graves consecuencias.

Una vez lleguemos a Bakbattahl en Dragon’s Dogma 2 podremos visitar el imponente palacio real. Sin embargo, rápidamente nos contarán que hay un complot para matar a Nadinia.

En ese momento se activará Plegarias oscuras y nos requerirá que activemos nuestra vista de lince. A partir de aquí deberemos de hacer los siguientes pasos para completarla.

Cómo salvar a la Emperatriz Nadinia en Dragon’s Dogma 2

Para salvar a la emperatriz Nadinia deberemos de prender nuestra antorcha, subir al máximo el brillo del juego y buscar al culpable con el modo foto.

El asesino es un hombre con el pelo recogido, una gran cicatriz en el brazo derecho y ropas harapientas que se encontrará cerca de la pared izquierda. Sin embargo, como se encuentra en un pasillo tan oscuro será casi imposible hacerlo a simple vista. Por ello, recomendamos que hagas los pasos que hemos indicado más arriba.

Una vez lo hayamos localizado deberemos de acercarnos a él y usar el botón de agarrar. Al hacerlo, Arisen derribará al asesino y paremos el plan para matar a Nadinia. La emperatriz poco tiempo después se acercará a nosotros a darnos las gracias. Cuando ocurra completaremos la misión de salvar a la emperatriz Nadinia.

En el caso de que no encontremos al culpable en el tiempo establecido o bien ataquemos/agarremos a la persona que no es el asesino acabará con la emperatriz y no volveremos a verla en lo que queda de juego.

Por todo ello, te recomendamos parar antes en una posada para guardar el juego y tener así un archivo al que acudir en caso de que falles la misión.

Es muy importante que Nadinia viva en la misión de plegarias oscuras si no quieres tener repercusiones dentro de la historia de Dragon’s Dogma 2.