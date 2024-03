Jugadores de Dragon’s Dogma 2 no están tomando cuidados contra la Peste dracónica

A pesar de la preocupación general que se está generando por la peste dracónica en Dragon’s Dogma 2, los jugadores se están diviertiendo. Por muy sorprendente que sea. Sigue leyendo más detalles acá.

La Peste Dracónica es una aflicción que infecta a los peones y si no se trata a tiempo, puede incluso llegar a destruir ciudades enteras en Dragon’s Dogma 2.

Muchos jugadores se oponen a lo impactante que puede ser esta mecánica, pero eso no impide que otros se diviertan con ella. Un post en el subreddit de Dragon’s Dogma 2 muestra las medidas extremas para estar a salvo de la enfermedad.

Cuando un peón se infecta con esta peste, muestra agresividad hacia el jugador y se pone sarcástico.

En el clip que este jugador comparte en su post, un Peón le dice algo un poco sarcástico a su personaje. Inmediatamente, el jugador coge al Peón y lo tira por un acantilado cercano.

Obviamente la comunidad se ha emocionado con esta respuesta. Consideran que es algo refrescante después de toda la negatividad que ha suscitado esta mecánica.

“A pesar de cómo se ha implementado el sistema… Los memes que ha creado han sido gloriosos. Vamos a recordar estos momentos con cariño“, escribe una persona.

Otros usuarios de Dragon’s Dogma 2 están señalando hasta qué punto la base de jugadores no se arriesga con la Peste Dracónica. “La comunidad no se arriesga, cualquier pequeño comportamiento extraño, directamente al agua“.

Otro jugador menciona que esta línea puede no ser indicativa de que el Peón esté infectado, ya que el suyo lo ha dicho antes y no lo tenía, a lo que el cartel tuvo una respuesta muy simple: “Si no estás seguro, deja que la salmuera decida“.

La base de fans de Dragon’s Dogma 2 parece estar contenta de ver que alguien se divierte con la mecánica, aunque piensen que no está del todo equilibrada.

