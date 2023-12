En la versión 45 de Lethal Company se han añadido las escopetas, pero no son precisamente fáciles de conseguir por lo que te traemos cómo hacerlo.

La primera actualización de contenido de Lethal Company ha sido una sorpresa para muchos. La versión 45 apareció casi de la nada, y la actualización se añadió en el momento en que el desarrollador Zeekerss publicó su tráiler.

De hecho, las notas del parche eran increíblemente crípticas y no revelaban todo lo que se añadía en la actualización. Por ejemplo, la Máscara es más de lo que parece y algunos de los cambios como el funcionamiento del daño por caída tras la actualización, no quedaban del todo claros.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Además, los jugadores han descubierto que se han añadido Escopetas completamente funcionales al juego, aunque no se pueden adquirir por medios normales. Para que no te pierdas ni un solo detalle te explicamos cómo conseguirlas para luchar contra los monstruos.

Cómo conseguir la Escopeta en Lethal Company

Las escopetas se pueden obtener matando al nuevo enemigo llamado Cascanueces (Nutcracker). Es decir, deberemos de matarlo para poder recogerlo de cadáver.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Sin embargo, dado que estos enemigos tienen una escopeta con la que dispararte, no son precisamente fáciles de matar y no es recomendable acercarse a ellos sin un plan previo. Aunque puede ser bastante divertido arremeter contra ellos con una pala como si no nos diese miedo el mañana.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Aunque la estrategia de golpéalo con una pala puede funcionar, es casi seguro que perderemos a algunos miembros del grupo intentando acabar con el Cascanueces. Es por ello, por lo que deberemos de esperar a que gaste el cartucho y que empiece a recargar. Así el golpearle varias veces con una pala u otra arma cuerpo a cuerpo y ponernos a cubierto cuando haya cargado su arma.

Otra forma de poder acercarnos a él sería usar herramientas como las granadas flash y la pistola Zap para aturdir al enemigo.

Sin embargo, el uso de esta arma tiene algunas desventajas. Hay que cargar cartuchos de escopeta en ella, y cada cartucho ocupa una ranura individual. Esto significa que llevar una escopeta junto con 2 cartuchos adicionales y una linterna ocupará todos los huecos de nuestro inventario.

El artículo continúa después del anuncio.