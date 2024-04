Cómo crear Vida en Little Alchemy 2

Si te preguntas cómo hacer Vida en Little Alchemy 2, aquí tienes toda la información necesaria y las combinaciones que necesitas saber.

La vida es una existencia única en todo el universo y no es diferente en Little Alchemy 2, un juego de artesanía similar a Infinite Craft. Se trata de un elemento de nivel 6 en Little Alchemy 2, lo que significa que tienes que seguir ciertos pasos con múltiples combinaciones antes de conseguirla.

Hay dos formas rápidas de crear Vida, y una de ellas no requiere un elemento clave que es esencial para la vida cotidiana. Así que aquí tienes todas las combinaciones que necesitas saber para fabricar Vida en Little Alchemy 2 junto con sus usos.

Contenidos

Little Alchemy 2: cómo crear Vida

Para crear Vida, tendrás que combinar diferentes elementos desde el primer nivel y avanzar. Aquí tienes todos los elementos que necesarios:

Elementos iniciales: Tierra, Fuego, Agua

Elementos de nivel 1: Charco, Energía

Elementos de nivel 2: Estanque

Elementos de nivel 3: Lago

Elementos de nivel 4: Mar

Elemento de nivel 5: Sopa primordial

Elemento especial: Tiempo

Métodos más rápidos para crear Vida en Little Alchemy 2

Con Tiempo

Combina Agua + Agua para hacer Charco. Combina Charco + Charco para formar Estanque. Combina Estanque + Estanque para formar Lago. Combina Lago + Lago para hacer Mar. Combina Tierra + Mar para hacer Sopa Primordial. Combina Sopa primordial + Tiempo para crear Vida.

Recuerda, el Tiempo es un elemento Especial que no viene con receta. Sólo se puede obtener después de desbloquear 100 elementos que incluye los elementos de arranque también.

Así que, si aún no has desbloqueado el tiempo, sigue la siguiente receta.

Sin Tiempo

Combina Agua + Agua para hacer Charco .

+ para hacer . Combina Charco + Charco para formar Estanque .

+ para formar . Combina Estanque + Estanque para formar Lago .

+ para formar . Combina Lago + Lago para hacer Mar .

+ para hacer . Combina Tierra + Mar para hacer Sopa Primordial .

+ para hacer . Combina Fuego + Fuego para hacer Energía .

+ para hacer . Combina Sopa Primordial + Energía para crear Vida.

Con siete pasos en total, esta es la forma más rápida de hacer Vida en Little Alchemy 2 sin Tiempo. Sin embargo, hay más maneras de hacer este artículo en el juego que te enumeramos a continuación.

Otras recetas para crear Vida

Hay 10 recetas más en total para que puedas crear Vida:

Electricidad + Sopa primordial

Tormenta + Sopa primordial

Volcán + Sopa primordial

Océano + Electricidad

Mar + Electricidad

Electricidad + Lago

Océano + Rayo

Mar + Rayo

Lago + Rayo

Sopa primordial + Rayo

Usos de la Vida en Little Alchemy 2

La Vida tiene bastantes usos dentro del juego, y aquí tienes un resumen de todas las recetas en las que se utiliza:

Alien

Animal

Bacteria

Muerte

Huevo

Ingeniería del ciclo de vida inc.

Espora

Hombre de jengibre

Golem

Humano

Magia

Materia orgánica

Fénix

Pinocho

Plancton

Planta

Robot

Tierra

Zombie

¡Y eso es todo! Ahora que ya sabes las recetas necesarias, puedes dirigirte a Little Alchemy 2 a continuar creando.