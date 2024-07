Cómo conseguir Mineral de Plata en Once Human

Coneguir los recursos en Once Human es muy importante ya que te permite avanzar en el juego y que tu experiencia no sea tan difícil. En este artículo te explicamos cómo conseguir Mineral de Plata paso por paso.

Cuando ya estés en un punto avanzado de Once Human, es importante mejorar tus equipos para hacerlos más resistentes. Para esto tendrás varios recursos a tu disposición.

El mineral de plata es uno de estos importantes recursos. Lo malo es que no aparece con regularidad, pero afortunadamente acá te diremos lo que tienes que hacer para conseguirlo.

Dónde conseguir mineral de plata en Once Human

Vas a poder conseguir Mineral de Plata en Once Human en los Humedales de Dayton (Dayton Wetlands). Se suele concentrar cerca de playas, carreteras principales y ríos.

STARRY STUDIO Podrás conseguir mineral de plata en esta zona del mapa

También suele encontrarse cerca de los yacimientos de mineral de cobre. Sin embargo, puede parecerse mucho al Estaño y al Aluminio, así que asegúrate de que tienes el yacimiento correcto antes de empezar a minar.

Las rocas que sobresalen de los yacimientos de Plata son ligeramente más gruesas que las de Estaño, y las de Aluminio tienen más brillo. Importante: necesitarás un pico de cobre para extraer mineral de plata.

El mineral de plata puede aparecer por todo el mapa, pero donde más aparece es en Dayton Wetlands. Es un metal más raro, lo que significa que te costará más encontrarlo, así que si encuentras un punto, vuelve a él al cabo de 30 minutos más o menos para ver si vuelve a aparecer y así seguir minando.

Para facilitar el proceso de minería, puedes usar Digby Boy Deviants para minar nodos, y puedes volver a menudo para comprobar lo que han encontrado.

Cómo conseguir un pico de cobre en Once Human

Para conseguir un pico de cobre en Once Human, primero tienes que desbloquearlo en el menú Memeticos, en Infraestructura. Una vez hecho esto, podrás fabricarlo en un banco de trabajo de suministros. Necesitarás los siguientes materiales:

Troncos (5)

Lingote de cobre (7)

Piel (2)

Podrás obtener lingotes de cobre fundiendo el mineral de cobre, que comúnmente se encuentra cerca del mineral de plata y estaño. Busca este recurso en las áreas más remotas del mapa, como los bosques.

Usos del mineral de plata en Once Human

Los usos de este recurso del juego de Starry Studio son:

Ayudarte en la fabricación de lingotes de plata para vender y generar dinero extra.

Creación de objetos especiales en algunas especializaciones.

Mejora de objetos mediante bonificaciones dependiendo del tipo de material utilizado.

Obtención de links de energía.

Compra de mods de armas con la ayuda de Sproutlets encontrados en eventos del juego, que te ayudarán a comprar mods de armas para ser más eficiente en la fase final.

¡Y ahí lo tienes! Esperamos que puedas hacerte con este material sin problemas. Si te gustó no te puedes perder: Cómo subir y bajar de peso en Once Human o Cómo encontrar todos los recursos en Once Human