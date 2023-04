Dead Island 2 tiene un sistema artesanía con el que podemos fabricar y personalizar armas bastante mortíferas. Si necesitas una explicación rápida sobre el sistema de artesanía del juego te guiamos para que no te pierdas en ningún detalle.

Seamos sinceros, la mayor parte del tiempo en Dead Island 2 estaremos matando variopintos zombis que hará que necesitemos diferentes armas para acabar con ellos.

Debido a ello, el sistema de fabricación de armas es una mecánica importantísima con la que iremos consiguiendo diferentes herramientas para rebanar los sesos de nuestros enemigos no-muertos.

Para hacerte la vida más fácil te traemos todo, todito, todo lo que tienes que saber sobre ello desde el nivel necesario hasta su funcionamiento.

¿Cómo fabricar armas en Dead Island 2?

Dambuster Studios

Para crear armas en Dead Island 2 necesitaremos encontrar un banco de trabajo, seleccionar el arma que queramos modificar y pulsar el botón para mejorarla. A partir de aquí, dependiendo de la rareza del arma, podremos llenar cada una de las ranuras del arma con una modificación.

Estas modificaciones las podremos encontrar por el mapa o bien comprarlos a lo largo de nuestra aventura comprándoselo a los diferentes comerciantes. Siempre que el arma no sea blanca en términos de rareza podremos añadir un efecto a nuestra arma.

Con ello, podremos aplicar efectos especiales al arma que escojamos como mayor daño o durabilidad extra.

Dónde conseguir materiales de artesanía en Dead Island 2

Evidentemente, para fabricar necesitaremos materiales de fabricación. Cada vez que usemos las armas y le cambiemos el aspecto nos costará recursos. Estos variarán en la rareza o el tipo de arma.

Debido a ello, te recomendamos que saquees siempre que puedas, explores y mata zombis a porrones para que suelten objetos. Además, no dudes comprar recursos a los comerciantes y desguazar las armas que no quieras o no te gusten de vez en cuando para recuperar componentes.

¡Y ya está! Esto es todo lo que tienes que saber sobre la fabricación de armas en Dead Island 2.