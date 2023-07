Cómo ganar al tres en raya imposible de Google

El Tres en Raya de Google está pensado para ser imposible, pero eso no significa que no sea imposible ganar a la máquina. Si quieres saber cómo solo tienes que seguir leyendo.

El Tres en Raya ha sido de siempre un juego clásico en nuestra vida con el que nos hemos picado en más de una ocasión con algún amigo. Google ha aprovechado para darnos justo en el corazoncito para sacar la versión clásica, pero con una vuelta de tuerca.

Su versión está puesta por y para poner a prueba nuestra mente y ganarnos cada vez que nos enfrentemos a ella gracias a un algoritmo de inteligencia artificial que va un paso por delante de nosotros.

No obstante, esto no significa que los jugadores no tengan más remedio que perder, siempre y cuando tengamos una estrategia y un poco de creatividad.

Estrategia para vencer al tres en raya imposible de Google

En primer lugar, la IA suele seguir un patrón definido cuando se trata de juegos y mecánicas de este estilo. De esta forma, deberemos de aprender lo que la IA va a hacer antes de que lo haga. Aunque puede ser algo más lento es una forma sencilla pero eficaz de engañar al sistema.

Cuando los jugadores empezamos a jugar tenemos que colocar nuestra X en cualquier esquina del tablero lo que hará que la IA coloque la O en centro.

A partir de ahí, tenemos que poner la segunda X en otra esquina, pero directamente en diagonal a la primera X que colocamos.

Incluso cuando nos estamos enfrentando a oponentes reales y no contra un ordenador nuestro objetivo tiene que ser el de mantener el control y ganar ventaja. Con nuestras fichas en las esquinas encontramos diferentes rutas para conseguir la victoria.

No obstante, es bastante probable que la IA coloque la segunda O en el espacio central inferior del tablero. Es en este momento donde tenemos que poner la X al espacio central superior para impedir que el ordenador gane.

Cuando estemos en este punto deberemos de bloquear los movimientos del ordenador una y otra vez hasta que la partida quede en empate. Sabemos que no es una victoria, pero tampoco es una derrota.

Es fundamental que no perdamos de vista la O del tablero para que podamos colocar la X en consecuencia para bloquear cada ruta que se genere. Esta es la única forma de asegurar un empate y ganar (moralmente) al ordenador.