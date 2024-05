Se confirma que la sucesora de Nintendo Switch será revelada muy pronto

Nintendo ha confirmado que el sucesor del Nintendo Switch será anunciado dentro de este año fiscal para la emoción de muchos jugadores, pero esto no será durante el próximo evento de Nintendo Direct. Acá te compartimos toda la información compartida hasta ahora.

Es increíble pensar que la Nintendo Switch fue presentada hace casi nueve años y ahora que tiene siete años de haber sido lanzada. El sistema híbrido se ha convertido en la segunda consola más exitosa de la compañía nipona y la tercera de todos los tiempos.

Que Nintendo haya confirmado que la Nintendo Switch 2 esté en camino y que se presentará en algún momento del año fiscal en curso ha emocionado a los jugadores.

El presidente de Nintendo, Shuntaro Furukawa hizo el anuncio en la cuenta de X (antes Twitter) de la compañía. En la publicación escribió: “Haremos un anuncio sobre la sucesora de Nintendo Switch dentro de este año fiscal.“

Explica que la revelación no llegará en el próximo Nintendo Direct que tendrá lugar en junio, comentando:

“Celebraremos un Nintendo Direct este mes de junio sobre la línea de software de Nintendo Switch para la segunda mitad de 2024. Tened en cuenta que no se mencionará a la sucesora de Nintendo Switch durante esa presentación.”

El actual año fiscal de Nintendo terminará en marzo de 2025, por lo que los fans podrán echar un vistazo a la sucesora de Switch antes de esa fecha. El tráiler de presentación original de Nintendo Switch se publicó en octubre de 2016. Antes del lanzamiento final de Nintendo Switch el 3 de marzo de 2017, junto a The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Sin embargo, la situación financiera de Nintendo es muy diferente a la de 2016. Con Nintendo Switch acercándose ya a los 141 millones de unidades vendidas. Tiene sentido que Nintendo siga queriendo un año de fuertes ventas de software, especialmente en la temporada navideña.

Con juegos como Paper Mario: La Puerta Milenaria en el horizonte, está claro que hay planes para Nintendo Switch en sus últimos años de vida. Mientras tanto, algunos informes han revelado que Nintendo mostró recientemente un prototipo de la sucesora de Nintendo Switch. Esto junto con una demo ampliada de The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Por el momento no está claro cuándo se revelará por completo la sucesora de Nintendo Switch, ya que se rumorea que la consola contará con tecnología moderna como DLSS, junto con filtraciones que afirman que también contará con un diseño renovado de los Joy-Con.

Sin embargo, dado que la propia Nintendo ha confirmado que en su próximo Nintendo Direct no se hará mención a ella, hay más software original de Switch en camino para mantener contentos a los fans en los próximos meses y así hacer la larga espera menos ardua.