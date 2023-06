Cómo hacer un Fatality en Mortal Kombat 1

Mortal Kombat 1 de NetherRealm ha vuelto con más Fatalities icónicos. El proceso se ha ido simplificando con los años, pero para que las cosas queden claras, aquí tienes una guía útil para acabar con tus oponentes con convicción.

Posiblemente no haya nada tan icónico en el género de los juegos de lucha como un Fatality de Mortal Kombat. Los jugadores de Mortal Kombat 1, tanto antiguos como nuevos, estarán familiarizados con el concepto, que se remonta a los orígenes de la franquicia. A diferencia de otras series rivales, como Tekken y Street Fighter, MK da a los jugadores la opción de poner fin definitivamente a un combate.

La polémica ha perseguido el nombre de Mortal Kombat durante décadas debido a las Fatalities. Aunque desde entonces ha crecido y evolucionado con Brutalities, Animalities y más, es la Fatality la que lo empezó todo. Cada personaje del juego tiene un par de gráficos impactantes y ejecuciones sangrientas que puede realizar sobre su oponente.

Realizarlas solía ser mucho más difícil, pero ahora los desarrolladores NetherRealm han hecho que sea más fácil que nunca ejecutarlas.

Netherrealm

Cómo hacer un Fatality en Mortal Kombat

Oficialmente, la forma de hacer un Fatality en Mortal Kombat 1 es pulsar una serie de botones específicos, tal y como se describe en la lista de movimientos del juego, y dependiendo del personaje, tendrás que pulsarlos a cierta distancia de tu oponente.

Sin embargo, vamos a simplificártelo y a mostrarte el método eficaz para hacer Fatalities con todos los personajes de MK1:

Elige tu personaje y a Kameo, y entra en un combate.

Derrota a tu oponente hasta que aparezca la indicación “FINISH HIM” o “FINISH HER”.

Ahora, pausa inmediatamente el juego.

Desplázate hasta la pestaña Lista de Movimientos.

Ahora, haz clic en la sección Movimientos Especiales.

Recorre la lista hasta llegar a Fatalidades.

Selecciona la que quieras hacer y memoriza las instrucciones.

Desactiva el juego e introduce los comandos mencionados.

Si lo has hecho bien, debería comenzar una escena de corte y tu personaje procederá a realizar la espantosa Fatalidad. Por otro lado, si no lo haces bien, lo más probable es que tu personaje no haga nada y te quedes sin tiempo, o que lances un solo puñetazo o patada al enemigo y ¡se caiga de forma anticlimática!

Otra cosa a tener en cuenta es que este método es perfecto para jugar sin conexión o en multijugador de sofá. Si estás en línea, tendrás que recordar las instrucciones de memoria.