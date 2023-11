Mortal Kombat 2 la película: todo lo que sabemos – reparto, trama y más

Mortal Kombat 2 se estaría preparando para seguir derramando sangre en la gran pantalla. Acá está todo lo que sabemos sobre la secuela, desde la fecha de lanzamiento hasta el reparto, el argumento y mucho más. Si eres fan de MK, no te lo puedes perder.

Tanto los fanáticos de Liu Kang como los de Johnny Cage pueden alegrarse de que habrá una segunda entrega para la gran pantalla de Mortal Kombat.

Con su violencia, lenguaje soez e impresionantes muertes, la película se ganó la calificación de “Hard-R”, y la secuela intentará, sin duda, repetir e incluso superar a la primera parte.

Aunque aún es pronto y los detalles oficiales son escasos, aquí tienes todo lo que hay que saber sobre Mortal Kombat 2.

¿Hay fecha de estreno para Mortal Kombat 2?

Al momento de escribir este artículo (29 de noviembre de 2023), aún no hay una fecha de estreno para la película inspirada en el clásico videojuego.

La producción de la secuela comenzó a principios de este año, como confirmó el productor Todd Garner el 22 de junio. “¡Allá vamos!”, escribió.

“Estoy encantado de empezar y, créanme, hemos escuchado a todos. Hemos aprendido de los errores y nos hemos comprometido a hacer el mejor MK2 posible. Apoyo al 100% el derecho de todo el mundo a opinar, pero tengo derecho a que no abusen de mí y os bloquearé. Así que… ¡tengamos un viaje increíble!“.

James Wan también compartió una foto de la claqueta de la secuela cuando comenzó el rodaje de la película, revelando el logotipo oficial de la película.

La primera película, que llegó como un reboot de la franquicia, llegó a los cines en 2021 tras años de sufrir un desarrollo problemático.

Sin embargo, con una visión establecida y una narrativa más sólida, la secuela no debería llevar tanto tiempo. Así que cualquier fecha de 2024 podría ser una apuesta segura para el estreno de Mortal Kombat 2.

Sin embargo, las huelgas de guionistas y actores, que ya han finalizado luego de que los sindicatos pactaran un nuevo acuerdo, dejaron en el aire cualquier estimación.

En un principio se informó de que la producción de la secuela se reanudaría a principios de 2024, pero Garner confirmó que el rodaje se retomará antes de finales de 2023, lo que indica que, después de todo, podría tener su esperado estreno en 2024.

Karl Urban también comunicó que la producción se había reanudado, compartiendo una foto suya junto a otros miembros del reparto.

Os mantendremos informados sobre la fecha de estreno a medida que se conozcan más detalles.

Reparto de Mortal Kombat 2: ¿Quién participa?

Se espera que el reparto de la película esté conformado por:

Lewis Tan como Cole Young

Jessica McNamee como Sonya Blade

Mehcad Brooks como Jax

Chin Han como Shang Tsung

Tadanobu Asano como Lord Raiden

Ludi Lin como Liu Kang

Hiroyuki Sanada como Escorpión

Joe Taslim como Sub-Zero/Noob Saibot

Martyn Ford como Shao Kahn

Karl Urban como Johnny Cage

Desmond Chiam como Rey Jerrod de Edenia

Ana Thu Nguyen como Reina Sinde

Damon Herriman como Quan Chi

Tati Gabrielle como Jade

Adeline Rudolph como Kitana

Cole Young, Sonya Blade y Jax han sobrevivido al sangriento caos de la primera entrega, por lo que es casi seguro que volveremos a verlos en el segundo.

Por otra parte, no sería una película de Mortal Kombat sin ver de nuevo a Scorpion, Raiden, Liu Kang y Shang Tsung. Así que, salvo que se produzcan cambios, gran parte de la alineación original regresará.

Karl Urban se ha unido oficialmente al reparto en el papel de Johnny Cage, al que puedes ver por primera vez aquí, y se ha confirmado la aparición de otro luchador: Baraka, interpretado por C.J. Bloomfield.

Actualizaremos este espacio con más anuncios sobre el reparto a medida que se vayan produciendo.

Trama de Mortal Kombat 2

Tras los acontecimientos de la primera película de Mortal Kombat, parece casi inevitable que se acerque un torneo propiamente dicho de la serie homónima.

La principal tarea de Cole Young al final de la primera película era encontrar a otros luchadores para poner en marcha el gran torneo de Mortal Kombat.

El primero, tal y como se adelantó en la escena post-créditos, parece ser Johnny Cage, al que vimos referenciado en un póster. Así pues, la trama de la secuela podría girar en torno al reclutamiento de Cage, junto con un puñado de luchadores más, antes de que se enfrenten en el importantísimo espectáculo de combate.

También se especula con la posibilidad de que Mortal Kombat 2 tenga lugar, al menos en parte, en el Inframundo, la respuesta de la franquicia al infierno.

Este rumor se basa en una foto de un suelo de piedra iluminado en rojo que ha compartido el productor Todd Garner. Aunque la imagen de Garner no incluye ningún contexto, su terreno y tonalidad han convencido a los fans de que se trata del Inframundo.

No obstante, hay que señalar que los detalles completos de la historia todavía se están puliendo. Así que hay que tomarse lo anterior con cautela hasta que llegue la confirmación oficial.

¿Existe un tráiler de la película Mortal Kombat 2?

Dado que el rodaje aún no ha comenzado, aún no hay un tráiler oficial de Mortal Kombat 2. En los próximos meses recibiremos todo tipo de adelantos desde el set de rodaje, pero es posible que el tráiler completo no llegue hasta principios de 2024.

A continuación te refrescamos la memoria con el tráiler de la primera película de Mortal Kombat:

Estaremos informándote en caso de que sepamos más inforación sobre esta película tan esperada por los fans de MK.