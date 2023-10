Cómo reclamar regalos patrocinados de Monster Hunter Now: pociones, zenis y más

Los regalos patrocinados de Monster Hunter Now permiten a los jugadores conseguir objetos gratis, como pociones y zenis. A continuación te explicamos cómo conseguir estos items que te ayudarán en tus futuras cacerías de monstruos.

Monster Hunter Now está repleto de objetos que pueden ayudar a los jugadores a acabar con sus enemigos. Desde pociones que salvan vidas hasta útiles objetos de rastreo como bolas de pintura. Hay un montón de objetos imprescindibles para cualquier cazador.

Aunque Niantic reparte objetos gratis mediante códigos de Monster Hunter Now, la nueva función de regalos patrocinados canjeables también es una buena forma de añadir cosas a tu inventario.

A continuación te explicamos cómo conseguir estos objetos.

Cómo reclamar los regalos patrocinados de Monster Hunter Now

Niantic/Capcom

Los regalos de Monster Hunter Now aparecerán en ocasiones, dando a los jugadores la oportunidad de reclamar algunos objetos gratuitos del juego. A continuación te explicamos cómo conseguir pociones y Zenis gratis.

Abre Monster Hunter Now.

Ve a la Tienda (parte inferior derecha).

Haz clic en “Reclamar” en Regalos patrocinados.

Monster Hunter Now te pedirá permiso para usar la cámara si no le has dado acceso a la aplicación. Si no lo has hecho, haz clic en el botón “Permitir cámara”.

Se iniciará la experiencia de realidad aumentada, que te permitirá usar la cámara para hacer una foto con la superposición de realidad aumentada.

Una vez finalizada la experiencia de RA, los objetos se enviarán a tu inventario. Es importante tener en cuenta que se deben cumplir los siguientes requisitos del dispositivo si deseas recibir el regalo patrocinado en Monster Hunter Now:

Da permiso a Monster Hunter Now para usar la cámara de tu teléfono.

iOS 15 o superior.

Android 7 o superior.

Memoria del dispositivo: 2600mb.

Esto es todo lo que tienes que hacer para reclamar los regalos patrocinados de Monster Hunter Now.