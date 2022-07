Cómo ver el concierto virtual de BLACKPINK en PUBG Mobile: fecha y streaming

El conocidísimo grupo de K-pop BLACKPINK llevarán a cabo un concierto en PUBG muy pronto por lo que te traemos todos los datos que necesitas saber del concierto titulado “The Virtual” como las fechas y cómo verlo.

Sin duda alguna, los conciertos en los videojuegos son la mejor opción si no podemos ver a nuestros artistas favoritos en persona. Ya sea Ariana Grande en Fortnite o Lil Nas X en Roblox estos increíbles espectáculos son cada vez más populares.

En esta ocasión el reconocidísimo y aclamado grupo que se une a los conciertos dentro de los videojuegos es BLACKPINK que llegarán a PUBG Mobile para cantar algunos de sus mayores éxitos.

Si bien eres un blink que quiere ver a sus artistas favoritos o simplemente quieres saber cómo se desarrollará el concierto virtual, tenemos todos los detalles que necesitas saber para ver todo el concierto de BLACKPINK.

¿Cuándo comenzará el concierto virtual de BLACKPINK en PUBG Mobile?

El concierto de “The Virtual” de BLACKPINK se llevará a cabo durante dos fines de semana en PUBG Mobile. Asimismo, tendrá diferentes fechas para diferentes ubicaciones que son las siguientes:

América del norte y del sur

22 y 23 de julio

29 y 30 de julio

Resto del mundo

23 y 24 de julio

30 y 31 de julio

Los horarios de cada una de las fechas todavía no se han revelado. Actualizaremos en el momento en el que lo sepamos.

Cómo ver el concierto de PUBG Mobile

Para poder disfrutar del concierto de BLACKPINK en PUBG Mobile lo único que tendremos que hacer es descargarnos el juego en nuestro teléfono móvil antes del 15 de julio. A partir de esa fecha se lanzará un paquete de recursos con todo el contenido para descargar el 16 de julio.

No está claro si podremos descargar todo el contenido después de esta fecha, por lo que recomendamos que descargues el contenido antes para estar seguro. A partir de ahí, solo deberemos de iniciar sesión en el juego donde habrá un modo de juego exclusivamente para ver al grupo cantar.

¿Habrá algún streaming para ver el concierto?

Si no podemos iniciar sesión en PUBG cuando se lleve a cabo el concierto estamos de suerte porque el evento se podrá retransmitir a través de Twitch y YouTube. Es decir, que podremos verlo por alguna de las dos vías a través de algún streamer.

¿Qué canciones cantará BLACKPINK en el concierto de PUBG Mobile?

Al momento de redacción de esta noticia todavía no hay una lista de canciones oficiales para el concierto de The Virtual. No obstante, sí que se ha revelado que BLACKPINK ha grabado una “pista especial y un vídeo musical” diseñado especialmente para esta ocasión.

Si tenemos en cuenta los conciertos en videojuegos podremos esperar que el grupo surcoreano interprete alrededor de cuatro a seis canciones donde destaquen alguno de sus grandes éxitos como Kill This Love, Boombayah o How You Like That.

Además, el grupo tendrá avatares en 3D especiales hechos para el concierto y los jugadores podremos conseguir atuendos bastante llamativos inspirados en el grupo de kpop.