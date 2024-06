Modo Enjambre PvE en League of Legends: fecha, campeones, cómo jugar y más

Tras una larguísima espera, League of Legends ha lanzado el nuevo juego PvE llamado “Enjambre” e inspirado en el universo de Squad Anima. Para que no te pierdas ni un solo detalle te contamos todo lo que tienes que saber al respecto.

Había una época en League of Legends donde teníamos una gran variedad de modos en el título, y uno que rompió todos los esquemas eran lo de PvE.

Cada uno de ellos tenían sus propios mapas, jefes y campeones que también correspondían a diferentes universos como era el de Odisea y el de Guardianas de las Estrellas. Sin embargo, cuando parecía que no volveríamos a tener ninguno surgió Enjambre.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Contenido

¿Qué es Enjambre, el nuevo modo PvE de League of Legends?

El modo Enjambre es un modo PvE, es decir, jugador contra la máquina, ambientado en el universo alternativo de Anima Squad.

En él tendremos que hacer equipo con una serie de campeones predeterminados para acabar con hordas de enemigos para salvar la ciudad de su dominio.

Fecha de lanzamiento de Enjambre, el nuevo modo PvE de League of Legends

Si todo sale como se espera, Enjambre saldrá a mitad de julio de 2024, aunque todavía no hay una fecha exacta ni parche para su inclusión.

En el momento en el que lo desvelen actualizaremos al instante la noticia.

Riot Games

¿Cómo funciona el modo Enjambre?

El modo Enjambre es un juego de género survival en el que tendremos que sobrevivir a grandes oleadas de enemigos.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

El gran cambio respecto a League of Legends es que no nos movemos de forma tradicional con el clic derecho del botón sino con WASD. Junto a él tendremos un grupo cerrado de campeones que tendremos que seleccionar para jugar. Además, el grupo será de solo 4 jugadores contándonos a nosotros mismos.

Del mismo modo, Enjambre en League of Legends cuenta con una serie de fases y dificultades que tendremos que ir pasando para ir avanzando dentro de la historia del modo de juego.

Según nos explicaron los desarrolladores en la mesa redonda, el juego también puede pasarse en solitario en cualquiera de las dificultades. Cada uno de ellos está comprobado de que puede conseguirse.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Asimismo, el juego nos da la posibilidad de pasárnoslo en la versión completista para conseguir el 100%.

Riot Games

¿Qué campeones están disponibles en Enjambre?

En total habrá 9 campeones disponibles en el modo Enjambre de League of Legends que son:

Jinx

Yuumi

Leona

Xayah

Seraphine

Yasuo

Illaoi

Miss Fortune

Aurora

Por su parte, los jefes a los que nos tendremos que enfrentar son:

Bel’Veth

Rek’Sai

Aatrox

Briar

Cada uno de ellos tendrá nuevas habilidades que han sido adaptadas de forma exclusiva para Enjambre. No obstante, no te preocupes porque estarán en sintonía con sus habilidades dentro de League of Legends.

Riot Games

Talentos y nuevos objetos

Evidentemente, en el juego encontraremos una serie de objetos nuevos que estarán adaptados para Enjambre. Estos irán rotando en cada partida y tendremos una serie de talentos que nos permitirán hacer combos nuevos para que se adapten a nuestro estilo de juego y el avance de la partida.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

En el momento en el que tengamos más información actualizaremos la noticia.

¿Cuánto dura una partida de Enjambre en League of Legends?

Los desarrolladores en la mesa redonda explicaron que suponen que una partida puede durar de media entre 15-20 minutos.

No obstante, el equipo hizo muchísimo hincapié en que habría una gran posibilidad de que hiciésemos wipe en la primera fase. De ser así no os desaniméis y volved a intentarlo.

Recompensas del modo Enjambre en League of Legends

A pesar de que no tenemos todavía la lista al completo de recompensas, los desarrolladores sí que nos adelantaron de que los jugadores conseguiremos una serie de recompensas en función a la dificultad en la que juguemos.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Evidentemente, si conseguimos pasárnoslo en el modo más difícil las recompensas serán más únicas como títulos o estandartes especiales.

Riot Games

¿Será un modo permanente en League of Legends?

No, Enjambre no será un modo permanente dentro del juego.

Como ocurre con Arena, el equipo quiere asegurarse primero qué recepción tiene el modo entre la comunidad de jugadores, así como qué aspectos pueden mejorarse antes de incluirlos.

Lo más seguro es que, como muchos otros modos de juego, entre en la rotación de modos de juego y lo tengamos cada cierto tiempo si el interés por él es moderado.

Por otro lado, si la recepción es muy alta por parte de la comunidad, es posible que Riot Games se plantee incluirlo como un modo más dentro de League of Legends con nuevos jefes, builds y mucho más.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

¡Actualizaremos la noticia a medida que tengamos más información al respecto! No dejes de visitarnos para estar al día con la tienda mítica o con el mejor top de dúos para el modo Arena.