Cómo ver el Xbox Games Showcase 2023 y Starfield Direct: Fecha, qué esperar y más

El Xbox Games Showcase 2023 es otra parte importante del escaparate de verano de videojuegos, y hemos preparado un práctico hub con su fecha, hora de inicio y qué juegos podrían aparecer, incluido Starfield.

Los escaparates de verano han sido una constante en el calendario de videojuegos durante muchos años, pero la situación está cambiando, ya que los días de gloria del E3 parecen estar desvaneciéndose tras su notable cancelación en 2023. Mirando hacia el futuro, el Summer Game Fest parece ser el evento principal, y está respaldado por presentaciones gigantes como el Xbox Games Showcase.

El futuro de la marca verde parece prometedor, especialmente con los acuerdos de exclusividad de Bethesda, y hay bastantes juegos esperados en el horizonte.

Si buscas toda la información actualizada sobre el Xbox Games Showcase 2023, no busques más, aquí tendrás todo lo que necesitas saber.

¿Cuándo es el Xbox Games Showcase 2023?

El Xbox Games Showcase 2023 de Microsoft está previsto para el 11 de junio de 2023 y probablemente incluirá una combinación de juegos existentes aún por lanzar, así como emocionantes anuncios.

En 2022, la edición del año anterior tuvo una hora de inicio a las 10 AM PT / 1 PM ET / 6 PM BST / 7 PM CET. Aún no tenemos los detalles de los horarios para 2023, pero proporcionaremos esta información una vez que la tengamos.

Inmediatamente después del evento Xbox Games Showcase, se emitirá un Starfield Direct. El Direct ofrecerá un vistazo al interior de Bethesda Game Studios y brindará a los fans la oportunidad de ver nuevo gameplay, entrevistas con desarrolladores e información detrás de escena.

Cómo ver el Xbox Games Showcase 2023

Los entusiastas de Xbox y PC ansiosos por ver cómo se desarrolla la acción pueden hacerlo sintonizando el canal oficial de YouTube de Xbox, su canal de Facebook o el Twitch de Xbox.

Los fans pueden seguir los enlaces a continuación para ver en diferentes plataformas según su elección:

Cualquiera que sea la plataforma o fuente que elijas, todas deberían mostrar una transmisión en vivo completa de toda la presentación del Xbox Games Showcase 2023.

Programa del Xbox Games Showcase 2023 y qué juegos esperar

Hasta ahora, Microsoft no ha revelado demasiado sobre el Xbox Games Showcase 2023 o qué sorpresas podrían tener para los fans. Es probable que la compañía vaya desvelando detalles a medida que nos acerquemos a la fecha en vivo, así que os mantendremos informados.

Lo que sí sabemos es que los fans tendrán un extenso vistazo a Starfield inmediatamente después del propio evento a través del Starfield Direct.

Según el reconocido personaje de la industria, Tom Warren, el evento principal durará 90 minutos y la parte de Starfield del escaparate será de media hora adicional.

En cuanto a especulaciones y predicciones, podríamos ver finalmente información sobre el esperado Indiana Jones y también podría haber otras sorprendentes revelaciones.