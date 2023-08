¿Cuánto dura Starfield? Duración historia principal y 100%

Starfield, de Bethesda, ha prometido a los fans una enorme aventura espacial y parece ser uno de los juegos de nueva generación más expansivos que hemos visto hasta ahora, pero ¿cuál es su duración?

Starfield es uno de los juegos más esperados de 2023, con jugadores que esperan ansiosamente la oportunidad de explorar planetas, viajar por los múltiples sistemas solares y personalizar su nave en este extenso juego de rol.

Hay una gran cantidad de contenido que mantendrá ocupados a los jugadores, pero puede que te estés preguntando cuánto tiempo pasarás exactamente en el juego, ya sea sólo en la campaña principal o haciendo un recorrido completo.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Teniendo esto en cuenta, te contamos exactamente cuánto tiempo puedes esperar pasar en Starfield.

Bethesda

¿Cuánto dura Starfield? Duración campaña principal

Se espera que la campaña principal de Starfield dure entre 30 y 40 horas. Esta estimación fue dada por el productor Todd Howard durante la Presentación de Xbox y Bethesda Games 2022.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Si lo comparamos con otros títulos de Bethesda, HowLongToBeat indica que la historia principal de Skyrim – Edición Especial lleva 26 horas, y la de Fallout 4, 27 horas.

El juego no sólo es más largo que los anteriores lanzamientos de Bethesda, sino que sin duda va a llevar mucho más tiempo que la estimación de Howard a los que quieran ver todo lo que tiene que ofrecer.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Duración al 100%

Completar Skyrim puede llevar fácilmente más de 200 horas, mientras que hacer lo mismo en Fallout 4 puede llevar más de 150. Suponiendo que el último juego de Bethesda mantenga la forma, explorar todo el contenido de Starfield llevará cientos de horas.

Así lo reafirmó el propio Pete Hines de Bethesda en la Gamescom 2023. “Llevo entre 150 y 160 horas de juego y ni siquiera me he acercado… Hay muchas cosas que no he hecho intencionadamente. No importa cómo quieras jugar, hay tanto que hacer en este juego”.