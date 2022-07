Confirmado el crossover de MultiVersus con El Señor de los Anillos

La última mirada a MultiVersus presenta una pista del Ojo de Sauron, que parece agregar más credibilidad a las filtraciones previamente compartidas de El Señor de los Anillos.

Si bien WB y el desarrollador Player First Games aún tienen que revelar el roster completo de MultiVersus, una gran cantidad de filtraciones pintan una imagen bastante clara de lo que los jugadores pueden esperar.

Uno de esos detalles compartidos prematuramente sugiere que Gandalf de El señor de los anillos aparecerá como un personaje jugable de MultiVersus.

Ahora, un adelanto visto en el material de marketing oficial indica que las filtraciones relacionadas con El señor de los anillos no estaban muy lejos de la realidad.

La cuenta oficial de Twitter de MultiVersus compartió recientemente una captura de pantalla del mapa EDGE del Trofeo del título, completo con una estatua de Wonder Woman y lo que parece ser la Ciudad Botella de Kandor.

Además de estos guiños centrados en DC, los fans con ojos de águila también vieron el Ojo de Sauron de El Señor de los Anillos reflejado en el agua.

El usuario de Twitter TheEnderDwonk señaló el huevo de Pascua, que la publicación original insinúa con un emoji de ojo.

You forgor to get rid of the eye of sauron’s reflection 💀 https://t.co/Vqc232HX7g pic.twitter.com/IfLjq8PY7M

— TheEnderDwonk (@DwonkT) July 10, 2022