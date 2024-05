¿Está Walter White en MultiVersus?

Player First Games

MultiVersus ya llegó, pero muchos usuarios se preguntan si Walter White está en el juego. Aquí te lo explicamos.

Actualmente hay más de 25 personajes en Multiversus, todos sacados de las IP de Warner Bros, y está previsto que lleguen más a medida que avance el juego. Sin embargo, hay un personaje que ha estado en la mente de muchos: el mismísimo Heisenberg de Breaking Bad.

Walter White ha sido un gran motivo de discusión para los fans de MultiVersus, e incluso para los propios desarrolladores, ya que los jugadores suplican su inclusión en el juego de lucha. ¿Está en Multiversus? Aquí tienes todo lo que necesitas saber.

MultiVersus: ¿Walter White está en el juego?

No, Walter White no está actualmente en MultiVersus, ya que Warner Bros. no tiene acceso a los personajes de Breaking Bad debido a los derechos de autor.

Sin embargo, Tony Huynh, director de Multiversus, expresó su deseo de incluir al personaje de Breaking Bad en el juego de lucha, afirmando que “personalmente me esforzaré al máximo para conseguirlo“»” durante una entrevista con The Gamer.

Naturalmente, se refirió a los problemas de derechos de autor, pero afirmó que está esforzándose por resolver esos problemas y conseguir que el personaje se añada al juego lo antes posible.

La sugerencia generó un apoyo masivo en Internet, donde se crearon cuentas X para pedir que Walter White se uniera a MultiVersus en el futuro.

Sin embargo, no todos los fans están de acuerdo con la incorporación, y algunos se preguntan si encajaría en el diseño general de MultiVersus. Uno de ellos argumentó que podría no “complementar el juego” debido a su falta de habilidades de lucha emocionantes.

Todavía está por ver si Walter White llegará a MultiVersus, pero si lo hace, o en caso de que haya más noticias, actualizaremos este artículo.

