¿Cuánto dura Sea of Stars? Historia principal y juego al completo

Tras una larga espera por fin tenemos Sea of Stars y si te estás preguntando cuánto dura exactamente el juego con la historia principal y la historia al completo te despejamos en un plis plas tus dudas.

2023 está siendo el año de los juegos triple A con grandes títulos llegando a nuestros dispositivos. No obstante, los juegos indie también se están haciendo su propio camino, siendo uno de ellos Sea of Stars.

Desarrollado por Studio Sabotage, Sea of Stars es una precuela de su juego The Messenger. Y es que si te gustan los JRPG de la vieja escuela estamos segurísimos de que te va a flipar. En esta aventura tenemos el control de Valere y Zale que usan los poderes del sol y la luna.

Si te has comprado Sea of Stars o si estás pensando en pillártelo, lo más seguro es que quieras saber cuánto dura exactamente el juego. Por ello, te traemos la duración de Sea of Stars completando solo la historia principal y completando todos los detalles del juego.

¿Cuánto dura Sea of Stars?

En total la historia principal de Sea of Stars durará 25 horas.

A pesar de que no es una cifra muy alta respecto a otros juegos del género JRPG como la saga de Persona o Final Fantasy, sigue siendo una buena cantidad de tiempo para una campaña principal de un juego de este estilo.

Aparte de la historia principal, también hay contenido secundario disponible en Sea of Stars. Este incluye la búsqueda de objetos coleccionables, la pesca y el minijuego Wheels, que se puede jugar en cualquier taberna que visites en el mundo.

Paralelamente, según HowLongToBeat, completar la historia principal y los contenidos adicionales nos llevará unas 26 horas y media.

Como el juego acaba de salir al mercado, no disponemos de detalles sobre el tiempo necesario para completarlo, pero actualizaremos esta página en cuanto tengamos más información. ¡Estad atentos!