EA está preparando un nuevo juego de Marvel

Pero el universo de Marvel es muy amplio. ¡Muchísimo! Y hay una gran cantidad de personajes de los que aún no sabemos nada. Echemos un vistazo por ejemplo a cierta escena postcréditos de Shang-Chi. SPOILER, evidentemente En ella, su hermana se queda a cargo de la organización de Los Diez Anillos. ¿Quizás veamos un juego más relacionado con este mundillo? Habrá que esperar y ver qué nos traerán.

No sabemos muy bien qué habrá preparado Marvel con EA de cara al próximo título. A veces hay que echar un vistazo a los éxitos en taquilla para poder hacernos una idea de lo que está por venir. Si es un juego que se anunciará en este 2022, podría estar relacionado en el próximo estreno Thor Love & Thunder. O quizás con Doctor Strange.

Baker dice: “Esta nueva fuente me envió un DM el otro día, diciendo: ‘Oye, EA está haciendo un juego de Marvel’. No puedo [decir más], porque mencionó de qué se trataría probablemente (de qué IP se trataría), y ni siquiera puedo dar pistas”.

Según cuenta Nick Baker en XboxEra Podcast, EA está listo para desarrollar un próximo juego de Marvel. Baker no entró en detalles sobre qué héroes o IP podrían ser parte de ese desarrollo, pero parece que lo sabe y no quería arriesgarse a estropear los detalles.

Desde los éxitos existentes como Guardians of the Galaxy y Marvel’s Avengers hasta los próximos juegos de Marvel Midnight Suns , Spider-Man 2 y Wolverine , los juegos de Marvel llegarán en un futuro cercano.

by María Pastoriza