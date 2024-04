Top 10 de mejores juegos de Spider-Man

Si quieres balancearte sobre Nueva York, hacer todo lo que hace el Hombre Araña y poner a los malos en su lugar, co esta colección de los 10 mejores juegos de Spier-Man lo lograrás ¡sigue leyendo y conócelos todos!

El trepamuros más famoso del mundo ha tenido años de aventuras encima. Nos referimos a Spider-Man, el superhéroe arácnido de Marvel que llegó a consolas a principios de los años 90. Algunos de estos títulos se inspiraron en las películas, mientras que otros presentan historias originales.

Además, estos juegos tienen algo en común: son la mezcla perfecta entre acción e historia. Algunos son mejores que otros, así que, teniendo esto en mente decidimos hacer nuestro top 10 de mejores juegos de Spidey.

Clasificacion de los mejores juegos de Spider-Man

10. Spider-Man and Venom: Maximum Carnage (1994)

SOFTWARE CREATIONS

De qué va: Si buscas un juego de desplazamiento lateral en 2D protagonizado por Spider-Man, Maximum Carnage es tu título. Está basado en el cómic del mismo nombre, en el que el siniestro simbionte Carnage se apoderaba de Nueva York, y el juego hace justicia a su icónico material original.

Lo que pensamos: Maximum Carnage es bastante difícil y pondrá a prueba tus habilidades, pero una vez que lo dominas, es extremadamente divertido. Además, cuenta con unas cinemáticas muy chulas al estilo de los cómics, sacadas directamente de los libros de Maximum Carnage. Lo mejor de todo es que te permite jugar tanto con Spider-Man como con Venom, y puedes desbloquear aún más personajes de Marvel a medida que juegas.

9. Spider-Man: Shattered Dimensions (2010)

BEENOX

De qué va: Shattered Dimensions es una entrada curiosa en esta lista, ya que te permite jugar como no una, sino cuatro versiones diferentes de tu superhéroe favorito. Mysterio es el gran villano, y arranca la historia haciendo añicos una tableta mágica, lo que extiende el caos por todo el multiverso, dejando a los Spider-Men la tarea de salvar el día.

Lo que pensamos: El principal atractivo de Shattered Dimensions son las diferentes versiones con las que puedes jugar: Amazing Spider-Man, Spider-Man Noir, Spider-Man 2099 y Ultimate Spider-Man. Cada uno de estos tiene poderes, estilos de juego y niveles diferentes, lo que ayuda a que el título se mantenga fresco y divertido a pesar de su naturaleza más bien lineal.

Desafortunadamente, Shattered Dimensions es demasiado corto y el movimiento de su cámara puede ser frustrante, lo que hace que esté muy abajo en la lista. Sin embargo, a pesar de estos defectos, la historia única y la divertida jugabilidad hacen que valga la pena dedicarle tiempo.

8. Spider-Man (2000)

NEVERSOFT

De qué va: Spider-Man (2000) ve cómo toda la ciudad de Manhattan se llena de gas tóxico, y le toca al trepamuros salvar el día. Mientras lucha contra villanos famosos como Venom, el Dr. Octopus, Mysterio y Rhino, descubre que se está tramando un plan mucho más siniestro.

Lo que pensamos: Spider-Man fue el primer juego en 3D protagonizado por nuestro superhéroe favorito y, a pesar de tener casi 25 años, sigue vigente. La impresionante narrativa de Spider-Man y su sólida mecánica de combate hacen que siga siendo divertido jugarlo hoy en día. Aunque el balanceo no sea muy sofisticado, es muy divertido sobrevolar los tejados de Nueva York. Sin embargo, podría decirse que lo más memorable de este juego es la versión simbiótica del Dr. Octavius contra la que luchas al final, que provocó pesadillas a toda una generación de jugadores.

7. Spider-Man: La película (2002)

TREYARCH

De qué va: Spider-Man: La Película está basada en la superproducción de Hollywood del mismo nombre protagonizada por Tobey Maguire y William Dafoe. Aun así, los desarrolladores se tomaron algunas licencias con la historia, incluyendo a otros villanos como Kraven y el Escorpión.

Lo que pensamos: Un juego desafiante pero divertido. Este es probablemente más recordado por sus sorprendentemente duros combates contra jefes finales y su increíble doblaje (consiguieron que Maguire y Dafoe volvieran a poner su voz). Aunque el modo historia es bastante corto, una de las mejores cosas de Spider-Man: la película es que también puedes jugar como Duende Verde una vez terminada la campaña principal, y no hay nada tan divertido como aterrorizar Nueva York en un Planeador de Duende.

6. Spider-Man 2 (2004)

TREYARCH

De qué va: Al igual que la entrada anterior de la lista, Spider-Man 2 se basa libremente en la superproducción de Hollywood del mismo nombre, pero también está protagonizada por algunos villanos nuevos como Rhino y Mysterio, que no aparecían en la película de Raimi.

Lo que pensamos: Spider-Man 2 fue un sello de excelencia y sigue siendo el punto de referencia por el que se juzgan otros juegos protagonizados por el trepamuros. En su día, marcó la pauta en lo que respecta a las adaptaciones cinematográficas y es, posiblemente, uno de los mejores juegos de Treyarch y Activision.

Aunque Spider-Man 2 tenga 20 años, su mundo abierto y sus gráficos siguen siendo impresionantes, sobre todo por los increíbles modelos de los personajes, por lo que su aspecto sigue siendo excelente. Dicho esto, Spider-Man 2 es más recordado por su revolucionario movimiento de telaraña, que, por primera vez, se basaba en la posibilidad de sujetar la telaraña a los edificios en lugar de hacerlo en el aire.

5. Ultimate Spider-Man (2005)

TREYARCH

De qué va: Basado en los cómics de Ultimate Spider-Man, la historia de este juego comienza tres meses después de la primera aparición de Venom y sigue a Spidey en su intento de impedir que la amenaza simbiótica cause estragos en Nueva York.

Lo que pensamos: Si crees que Spider-Man 2 fue el mejor juego de Spider-Man, te sorprenderá saber que Treyarch se ha superado con Ultimate Spider-Man. Este título, en el que puedes jugar tanto con el cabeza de red como con Venom, te permite salvar la ciudad como superhéroe telarañero o cometer crímenes como monstruo poseído por un simbionte.

Lo mejor, sin embargo, son los efectos visuales. Jugar a Ultimate Spider-Man es como leer un cómic en el que controlas por completo a tus personajes favoritos. Incluso hoy en día, este juego tiene un aspecto brillante a pesar de su edad.

4. Spider-Man: Web of Shadows (2008)

TREYARCH

De qué va: Web of Shadows es posiblemente el juego más oscuro de Spider-Man, en el que Spidey tiene la misión de salvar Manhattan de una invasión de simbiontes. Por el camino, tomará numerosas decisiones morales que le llevarán a diferentes finales dependiendo de si acepta el poder del simbionte o lo rechaza.

Lo que pensamos: Adelantado a su tiempo y con unas mecánicas de combate y telaraña realmente impresionantes, Web of Shadows es un juego sorprendentemente desafiante con algunas batallas contra jefes bastante difíciles que pondrán a prueba tus reacciones.

Lo que hace que Web of Shadows destaque es la posibilidad de cambiar libremente entre el traje tradicional de Spider-Man y el simbionte Venom, que cambia el conjunto de poderes de Spidey. El trepamuros no es el único personaje que recibe un cambio de imagen simbiótica. Mientras juegas, tendrás que luchar contra versiones normales y versiones con simbionte de héroes y villanos icónicos de Marvel, dependiendo de las decisiones que tomes. Por último, uno de los aspectos más divertidos de Web of Shadows es el combate en las paredes, que añade una nueva dinámica a las peleas. Es una pena que la cámara sea tan tosca.

3. Marvel’s Spider-Man (2018)

De qué va: Marvel’s Spider-Man presenta una historia original que actualiza al clásico Hombre Araña pero a los tiempos modernos, manteniendo intactos algunos de los elementos básicos de nuestro simpático héroe de barrio. En el juego, un experimentado Spidey lucha por salvar Nueva York de un nuevo y misterioso jefe del crimen llamado Mister Negative, pero algo mucho más siniestro se vislumbra en el horizonte.

Lo que pensamos: Podría decirse que es uno de los mejores juegos de la historia. Este título en concreto lleva a Spider-Man a un nivel completamente nuevo y da comienzo a lo que podría ser la mejor serie de superhéroes de la historia de los videojuegos (lo sentimos, fans de Batman Arkham).

Marvel’s Spider-Man presenta un mundo abierto increíblemente interactivo con un buen número de divertidas misiones secundarias, como luchar contra ladrones y ayudar a la gente del barrio. El balanceo de la telaraña es el mejor hasta la fecha, con una física totalmente nueva que te permite volar por Manhattan sin ninguna preocupación. También tienes un número impresionante de opciones de personalización con múltiples trajes, que vienen con habilidades únicas desbloqueables. Pero, sin duda, este título es increíble por su brillante historia y su contundente final.

2. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (2020)

De qué va: Marvel’s Spider-Man: Miles Morales es otra clase magistral de Insomniac. Retomando la historia donde la dejó Marvel’s Spider-Man, esta vez controlamos a Miles, el nuevo Spider-Man, mientras Peter Parker está fuera de la ciudad con MJ. Sin embargo, lo que debería ser una semana fácil de lucha contra el crimen se complica cuando la Tinkerer hace de las suyas.

Lo que pensamos: Este juego ocupa un lugar tan destacado en la lista por lo bien que los desarrolladores han sabido contar la historia de Miles. El juego trata de Miles convirtiéndose en un hombre y saliendo de la sombra de Peter, aceptando quién es en lugar de limitarse a seguir el ejemplo de su predecesor. Es un planteamiento audaz pero impresionante, sobre todo teniendo en cuenta el éxito del primer juego. Aunque la historia principal es bastante corta, es espectacularmente memorable, y el Nuevo Juego+ significa que hay mucho valor de rejugabilidad. Y lo que es mejor, Insomniac ha perfeccionado las mecánicas introducidas en el primer juego, convirtiéndolo en uno de los títulos de Spidey más hábiles de todos los tiempos.

1. Marvel’s Spider-Man 2 (2023)

De qué va: En Marvel Spider-Man 2, Peter Parker se enfrenta a los mayores desafíos de su vida cuando Kraven el Cazador llega a la ciudad. Ante una nueva amenaza tan poderosa, Peter recurre a una nueva y peligrosa arma, el simbionte, que le dará el poder para derrotar a este nuevo villano, pero el poder del traje negro tiene un precio muy alto.

Lo que pensamos: Marvel’s Spider-Man 2 coge todo lo bueno de la versión de 2018 y lo sube a 11. Para empezar, el mundo es mucho más grande; tienes una nueva tecnología de movimiento con la que puedes volar literalmente por Manhattan, y cuenta con una historia más profunda y desarrollada emocionalmente.

La historia de Spider-Man es más oscura que la del primer juego de Insomniac, pero te prometemos que te mantendrá pegado al mando hasta el final. No cabe duda de que este es el mejor juego de Spider-Man hasta la fecha y, muy posiblemente, uno de los mejores títulos de superhéroes que hayas jugado jamás. También hay que reconocer que Insomniac ha dividido el protagonismo entre Miles y Peter. Ambos tienen poderes e historias únicas y, como resultado, nunca te sientes molesto cuando tienes que cambiar entre los dos héroes.

Los juegos de Spider-Man, al igual que sus películas, se han convertido en hitos de la industria. Gracias a su diversión e historias, se mantienen en los recuerdos de muchos jugadores alrededor del mundo y ests títulos son lo mejor de lo mejor.