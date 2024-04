El nuevo Fruto Qi de Stardew Valley 1.6 es “una pesadilla” para los jugadores

La nueva actualización 1.6 de Stardew Valley introduce un nuevo cultivo que los jugadores califican como “una pesadilla”. Conoce por qué lo dicen.

La actualización 1.6 de Stardew Valley llegó al juego en marzo y esta trajo consigo mucho contenido al juego.

Un cambio relacionado con las granjas ha inquietado un poco a los jugadores. Se trata de otra variante del Fruto Qi, que lleva gafas de sol como las anteriores.

Esta versión es mucho más grande y su “aura engreída” hace que parezca salida directamente de una pesadilla, al menos según algunos jugadores.

DUCKS_ON_LILYPADS/IMGUR

El usuario de Reddit Ducks_On_Lilypads dice que salió de su casa en Stardew Valley y se sorprendió al encontrarse con la imagen que aparece en la captura de pantalla de arriba.

Entre las frutas Qi sembradas en su cultivo había una versión más grande que ocupaba mucho más espacio y le parecía un poco rara…

El jugador de Stardew explicó: “Segundo año de invierno, salgo de mi casa y veo esto… Nueva variedad de cultivo gigante, ¡un fruto Qi gigante!“.

Como podrás imaginar, los jugadores no pudieron estar sin compartir sus comentarios, con uno diciendo: “Esa aura engreída que tiene no me gusta… me da miedo“.

Otro jugador revela este nuevo cultivo de la Fruto Qi de la actualización 1.6 de Stardew Valley como “material para pesadillas“.

La actualización 1.5 fue la responsable de presentarnos a la Fruto Qi, que ya de por sí era inquietante, pero con este nuevo cultivo, los jugadores están perdiendo la cabeza.

Por ahora tendremos que esperar para saber cuántas de estas frutas de gran tamaño pueden crecer juntas al mismo tiempo.